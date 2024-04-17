SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

6 banka ihtiyaç kredisi için kapıyı araladı: 0 faizli 25.000 TL kredi kampanyaları listelendi!

Türkiye'deki birçok banka, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla 25.000 Türk Lirası'na kadar sıfır faizli kredi ve nakit avans imkanları sunuyor. Bu kampanyalar sayesinde, kredi kullanıcıları faiz yükünden kurtularak, ödeme planlarını daha kolay ve erişilebilir bir biçimde gerçekleştirebilirler. İşte bu avantajlı sıfır faizli kredi kampanyaları hakkında detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 09:56 Güncelleme 18 Nisan 2024, 09:56
6 banka ihtiyaç kredisi için kapıyı araladı: 0 faizli 25.000 TL kredi kampanyaları listelendi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'deki bankaların, vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılama konusundaki çabaları devam ediyor. Son dönemde sunulan sıfır faizli kredi ve nakit avans olanaklarıyla, 25.000 Türk Lirası'na kadar olan miktarlar için vatandaşlara önemli bir destek sağlanıyor. İşte sunulan kampanyalar...

ENPARA: Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı. Kredi tutarı 10.000 TL, vade 6 ay, aylık taksit tutarı 1.666,67 TL.

GARANTİ BBVA: Yeni müşterilere özel 5 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanya imkanı. Ayrıca, 15.000 TL'ye varan faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans'tan 3 ay taksitle yararlanma imkanı sunuluyor.

DENİZBANK: Yeni müşterilere özel 18.12.2023 - 30.04.2024 tarihleri arasında geçerli 3 ay boyunca faizsiz olarak sunulan nakit avans imkanı. Kredi tutarı 10.000 TL, vade 3 ay.

TÜRKİYE İŞ BANKASI: Yeni müşterilere özel 1.04.2024 – 30.04.2024 tarihleri arasında 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor.

QNB FİNANSBANK: Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Kredi tutarı 10.000 TL, vade 6 ay, aylık taksit tutarı 1.666,67 TL.

AKBANK: 27 Mart 2024 – 22 Nisan 2024 tarihleri arasında yeni müşterilere özel mobilden Akbanklı olanlara 20.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisini %0 faizli kredi imkanı.

3675 prim şartı tamam; Kısmi emeklilik için tablo şekillendi! 10 yıl ile emekliliği tam 90dan vuracaklar! 50-55 yaş arası...3675 prim şartı tamam; Kısmi emeklilik için tablo şekillendi! 10 yıl ile emekliliği tam 90dan vuracaklar! 50-55 yaş arası...
3675 prim şartı tamam; Kısmi emeklilik için tablo şekillendi! 10 yıl ile emekliliği tam 90'dan vuracaklar! 50-55 yaş arası...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak’ta Haşdi Şabi karargahında patlama! O anlar kamerada! Saldırıyı İsrail mi ABD mi gerçekleştirdi?
Irak Başbakanı Sudani’den Başkan Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama: ’Gelir geçer türden bir ziyaret’ olmayacak
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin’de İstiklal Marşı Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi
CHP’de tasfiye başladı! Kemalcilere toplu ihraç: Yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelere inceleme başlatılacak
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi
Terör bitecek ticaret yükselecek! Türkiye-Irak ticareti Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara ulaşacak
Başkan Erdoğan’dan İran-İsrail gerilimine ilişkin flaş açıklama: Farklı konuşuyorlar
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı
Beşiktaş’ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti
CANLI TAKİP | İsrail’den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi’den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi?
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankasının enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...
Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın yakın arkadaşı Müge Anlı’da açıkladı: Dilara’nın babası Yeşilçam artistiydi
MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük...
SON DAKİKA