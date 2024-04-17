6 banka ihtiyaç kredisi için kapıyı araladı: 0 faizli 25.000 TL kredi kampanyaları listelendi!

Türkiye'deki bankaların, vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılama konusundaki çabaları devam ediyor. Son dönemde sunulan sıfır faizli kredi ve nakit avans olanaklarıyla, 25.000 Türk Lirası'na kadar olan miktarlar için vatandaşlara önemli bir destek sağlanıyor. İşte sunulan kampanyalar...
ENPARA: Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı. Kredi tutarı 10.000 TL, vade 6 ay, aylık taksit tutarı 1.666,67 TL.
GARANTİ BBVA: Yeni müşterilere özel 5 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanya imkanı. Ayrıca, 15.000 TL'ye varan faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans'tan 3 ay taksitle yararlanma imkanı sunuluyor.
DENİZBANK: Yeni müşterilere özel 18.12.2023 - 30.04.2024 tarihleri arasında geçerli 3 ay boyunca faizsiz olarak sunulan nakit avans imkanı. Kredi tutarı 10.000 TL, vade 3 ay.
TÜRKİYE İŞ BANKASI: Yeni müşterilere özel 1.04.2024 – 30.04.2024 tarihleri arasında 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor.