Buzağı destek parası ödeme tarihleri! Buzağı desteği ne zaman yatacak 2024? 2.Dönem buzağı desteği başvuruları

Buzağı destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı ise merak konusu. Çiftçiler ve besiciler, ödemelerin hesaplarına ne zaman yatacağını takip ediyor. İşte detaylar...
Buzağı destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı ise merak konusu. Çiftçiler ve besiciler, ödemelerin hesaplarına ne zaman yatacağını takip ediyor. İşte detaylar...
BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu açıklaması yapıldı. Bu kapsamda Buzağı destekleme ödeme tarihi gündeme geldi. Ancak ödeme tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Üretici/Yetiştirici Birliğine üye olanlar, üyesi olduğu birliğe, Birlik üyesi olmayanlar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvuracaktır.
BUZAĞI BAŞINA VERİLECEK OLAN DESTEK TUTARLARI;
Temel Destek: 1.150 ₺/baş
Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş
Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş
Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş
Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.