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Buzağı destek parası ödeme tarihleri! Buzağı desteği ne zaman yatacak 2024? 2.Dönem buzağı desteği başvuruları

Tarım ve hayvancılık, Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olarak kabul edilmekte olup, devlet tarafından sağlanan destekler bu sektörlerde faaliyet gösteren bireyler için büyük önem taşımaktadır. Özellikle hayvancılık alanında çiftçilere sağlanan buzağı desteği, sektördeki sürdürülebilirliği ve verimliliği artırmada kritik bir rol oynamaktadır. Buzağı desteği, genç hayvanların sağlıklı bir şekilde büyümesini teşvik ederek, hayvan başına düşen maliyetleri düşürmek ve hayvancılık sektöründeki verimliliği artırmak amacıyla tasarlanmıştır.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 09:32 Güncelleme 18 Nisan 2024, 09:32
Buzağı destek parası ödeme tarihleri! Buzağı desteği ne zaman yatacak 2024? 2.Dönem buzağı desteği başvuruları

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Buzağı destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı ise merak konusu. Çiftçiler ve besiciler, ödemelerin hesaplarına ne zaman yatacağını takip ediyor. İşte detaylar...

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu açıklaması yapıldı. Bu kapsamda Buzağı destekleme ödeme tarihi gündeme geldi. Ancak ödeme tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Üretici/Yetiştirici Birliğine üye olanlar, üyesi olduğu birliğe, Birlik üyesi olmayanlar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvuracaktır.

BUZAĞI BAŞINA VERİLECEK OLAN DESTEK TUTARLARI;

Temel Destek: 1.150 ₺/baş

Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş

Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş

Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.

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