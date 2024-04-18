Buzağı destek parası ödeme tarihleri! Buzağı desteği ne zaman yatacak 2024? 2.Dönem buzağı desteği başvuruları

Buzağı destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı ise merak konusu. Çiftçiler ve besiciler, ödemelerin hesaplarına ne zaman yatacağını takip ediyor. İşte detaylar...

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu açıklaması yapıldı. Bu kapsamda Buzağı destekleme ödeme tarihi gündeme geldi. Ancak ödeme tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.