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10 yıl ile emekliliği tam 90'dan vuracaklar! 3675 prim şartı tamam; 50-55 yaş arası...

Günümüzde birçok kişi, emeklilik planlarını erken yaşlarda gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu planlar içerisinde, sigorta başlangıç tarihlerinin stratejik bir önemi bulunmaktadır. Bazı durumlarda, sigorta başlangıcıyla birlikte sadece 10 yıl süren prim ödeme süreci sonrasında emeklilik hakkı kazanılabilmektedir. Bu durum, sosyal güvenlik sistemlerinde belirli koşulları karşılayan bireyler için emekliliğe hızlı bir geçiş imkanı sunmaktadır.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 13:59 Güncelleme 18 Nisan 2024, 14:00
10 yıl ile emekliliği tam 90’dan vuracaklar! 3675 prim şartı tamam; 50-55 yaş arası...

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Son zamanlarda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) erken emeklilik imkanları, birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Özellikle 10 yıl sigortalılık süresine sahip olanlar için sunulan bu avantaj, belirli koşulları sağlayanlar için geçerli. Ancak, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin başvurularını doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmaları son derece kritik.

EKSİK PRİMİ OLANA KISMİ EMEKLİLİK İMKANI

Primlerini tamamlama imkanı bulamayanlar var. Bu sigortalılar için ise kısmi yani yaştan emeklilik imkanı bulunuyor.

Bunlar; 3600 gün (10 yıl) primi tamamlamak, 15 yıllık sigortalılık süresi ve kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşını da doldurmak. Bu şartlardan üçünün de tamamlanması gerekiyor. Şartlardan hangisi en son tamamlanmışsa şu anki mevzuaata göre onun tamamlandığı tarihe göre kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan bir yaş şartı da bulunuyor.

15 YIL 3600 GÜN İLE EMEKLİLİK

Tamamlama tarihi - Erkek yaş - Kadın yaş
24.05.2002 23.05.2005 - 56 - 52
24.05.2005 23.05.2008 - 57 - 54
24.05.2008 23.05.2011 - 58 - 56
24.05.2011 23.05.2014 - 59 - 58
24.05.2014 sonrası 60 - 58

5400 GÜN GEREKİYOR

Bağ-Kur'da kısmi emeklilik ise farklı olarak uygulanıyor. Burada 15 yıl yani 5400 gün prim kısmi emeklilik için yeterli oluyor. Burada hesaplama yapılırken önemli bir tarih ortaya çıkıyor. O da 1 Ekim 1999. Bu tarihe göre yaş şartı da belirleniyor.

KISMI EMEKLİLİK FORMÜLÜ: 55 YAŞ, 5400 GÜN PRİM

Kısmi emeklilik için 01.10.1999 tarihinden itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan erkek sigortalılar, 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olması ve 55 yaşını doldurması halinde emekliliğe hak kazanıyor.

1 Ekim 1999 tarihinde 55 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli olarak emeklilik yaşı değişiyor. 1 Ekim 1999'dan itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan kadın sigortalılar, 15 yıl (5400 gün) prim ödemek ve 50 yaşını doldurmak şartıyla emekliliğe hak kazanıyor.

1 Ekim 1999 tarihinde 50 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli emeklilik yaşı uygulanıyor. Burada da eğer SSK'da olduğu gibi bir yaş indirimi uygulanırsa 15 yılı dolduranlardan kadınlar 50 erkekler 55 yaşında emekli olabilecek.

KADINLAR KISMİ EMEKLİLİK (BAĞ-KUR)
1 Ekim 1999 tarihi itibariyle;
KALAN SÜRE - PRİM YILI - YAŞ ŞARTI
2 yıldan az - 15 - 50
2 yıldan fazla 4 yıldan az - 15 - 51
4 yıldan fazla 6 yıldan az 15 - 52
6 yıldan fazla 8 yıldan az 15 - 53
8 yıldan fazla 10 yıldan az 15 - 54
10 yıldan fazla 15 - 56
08.09.1999 30.04.2008 arası 15 - 60

ERKEKLER KISMİ EMEKLİLİK (BAĞ-KUR)
1 Ekim 1999 tarihi itibariyle;
KALAN SÜRE - PRİM YILI - YAŞ ŞARTI
2 yıldan az 15 - 55
2 yıldan fazla 6 yıldan az 15 - 56
6 yıldan fazla 10 yıldan az 15 - 57
10 yıldan fazla 15 - 58
08.09.1999-30.04.2008 arası 15 - 62

YAŞI TAMAM PRİMİ EKSİK OLANLAR

Burada bir başka kesim ise belli bir yaşa gelmiş , yani kısmi emeklilik için yaş şartını doldurmuş ama primini tamamlayamayanlardan oluşuyor. Bu sigortalılar 58-60 yaşlarına gelmelerine rağmen primleri eksik duruyor. Çalışma ve borçlanma imkanları da bulunmuyor. Bu sigortalılar kendileri için bir kereliğine 3600 güne tamamlamak için prim borçlanma imkanı getirilmesini istiyor.

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