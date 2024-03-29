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Karar Resmi Gazete'de: EPDK deprem bölgesinde avans ödemelerini erteledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketlerinin avans ödemelerine ilişkin erteleme ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulamama kararını uzattı.

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 09:26 Güncelleme 29 Mart 2024, 09:26
Karar Resmi Gazete’de: EPDK deprem bölgesinde avans ödemelerini erteledi

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketlerinin avans ödemelerine ilişkin erteleme ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulamama kararını uzattı.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 30 Eylül'e kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, OSB'lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi veya piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmamasına karar verildi.

Söz konusu karar, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.

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