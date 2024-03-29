1999 SONRASI KISMİ EMEKLİLİK HAKLARI 9 Eylül 1999'dan itibaren sigortalı olmuş bireyler için kısmi emeklilik hakkı mevcut. Bu durum, belirli bir süre ve prim gün sayısını içerir.

İlgili şartları sağlayanlar sigorta başlangıç tarihlerinden itibaren 25 yıl ve 4500 gün prim ödeme sonrası emeklilik hakkı kazanır. Bağ-Kurlu bireyler için de kısmi emeklilik şartları benzer şekilde işler.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI İMKANLARI Kadın sigortalılar için doğum borçlanması, önemli bir avantaj sağlar ve 2160 güne kadar ek prim kazanımı sunar.

YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI Yaştan emeklilik, belirli bir prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş koşullarının karşılanmasıyla mümkün olur. Bu sistem, kadın ve erkekler için farklı yaş şartlarına göre değişik emeklilik imkanları sunar. Örneğin, belirli koşulları karşılayan erkekler 56, kadınlar ise 52 yaşında emeklilik şansı bulabilirler.

SGK'nın sunduğu bu yeni hizmetler ve imkanlar, emeklilik planlamasını daha erişilebilir ve anlaşılır kılarak, vatandaşların geleceğe dair umutlarını ve güvenlerini artırıyor. Emeklilik yolculuğunuzda bilinçli adımlar atmanız için SGK'nın bu yeniliklerini keşfetmek, planlama sürecinize büyük katkılar sağlayacaktır.