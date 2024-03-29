SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1799-3583-4455 gün primi biriken yaşadı! 48-49-50-51-52 yaşında emeklilik biletleri kesilecek

Milyonlarca kişinin hayatında önemli bir dönüm noktası olan emeklilik pek çok birey için hem bir hak hem de geleceğe yönelik ciddi bir planlama gerektiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların bu kritik süreci daha etkili ve bilinçli bir şekilde yönetebilmeleri için önemli bir adım attı. SGK'nın resmi internet sitesinde duyurduğu yeni emeklilik hesaplama aracı, bu önemli girişimin en somut göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Artık herkes SGK'nın web sitesinde yer alan bu kullanışlı araç sayesinde, emeklilik yaşı ve gerekli prim gün sayısını kolaylıkla hesaplayabilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 09:16 Güncelleme 29 Mart 2024, 09:16
1799-3583-4455 gün primi biriken yaşadı! 48-49-50-51-52 yaşında emeklilik biletleri kesilecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

SGK'nın getirdiği bu yenilikler, emeklilik planlaması yaparken yaşanan belirsizlikleri azaltmayı ve süreci herkes için daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Emeklilik hesaplama aracı, vatandaşların elini güçlendirerek, onların geleceklerini daha güvenli bir temel üzerine kurmalarına olanak tanıyor.

EMEKLİLİK İÇİN ÜÇ ANA ŞART

SGK tarafından belirlenen emeklilik şartları arasında yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı bulunuyor. Bu temel kriterleri karşılayan her vatandaş, emeklilik hakkını elde edebilir.

Özellikle 10 yıl (3600 gün) sigortalı çalışmış ya da bu süreye denk borçlanma yapmış bireyler, erken emeklilik fırsatından yararlanabilirler.

1999 SONRASI KISMİ EMEKLİLİK HAKLARI

9 Eylül 1999'dan itibaren sigortalı olmuş bireyler için kısmi emeklilik hakkı mevcut. Bu durum, belirli bir süre ve prim gün sayısını içerir.

İlgili şartları sağlayanlar sigorta başlangıç tarihlerinden itibaren 25 yıl ve 4500 gün prim ödeme sonrası emeklilik hakkı kazanır. Bağ-Kurlu bireyler için de kısmi emeklilik şartları benzer şekilde işler.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI İMKANLARI

Kadın sigortalılar için doğum borçlanması, önemli bir avantaj sağlar ve 2160 güne kadar ek prim kazanımı sunar.

YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Yaştan emeklilik, belirli bir prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş koşullarının karşılanmasıyla mümkün olur. Bu sistem, kadın ve erkekler için farklı yaş şartlarına göre değişik emeklilik imkanları sunar. Örneğin, belirli koşulları karşılayan erkekler 56, kadınlar ise 52 yaşında emeklilik şansı bulabilirler.

SGK'nın sunduğu bu yeni hizmetler ve imkanlar, emeklilik planlamasını daha erişilebilir ve anlaşılır kılarak, vatandaşların geleceğe dair umutlarını ve güvenlerini artırıyor. Emeklilik yolculuğunuzda bilinçli adımlar atmanız için SGK'nın bu yeniliklerini keşfetmek, planlama sürecinize büyük katkılar sağlayacaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP - DEM - Kandil - Brüksel hattında ’İstanbul’ pazarlığı! İmamoğlu’ndan PKK ile 100 milyon dolarlık kirli mutabakat: Demirtaş’a böyle el çektirdiler
EMEKLİYE 17.500 TL | Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası...
İnsani Yardım Vakfı
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Evini kiraya verenler dikkat! Son gün 1 Nisan! Gelir beyannamesi nasıl yapılır? Kira gelir beyannamesi yapılmazsa ne olur?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz dedi fatura ortaya çıktı: 5 milyar TL
OSB çalışanları için konut müjdesi
15 Temmuz’a dil uzatan Özgür Özel’e şehit yakınlarından tepki: Zaferi içlerine sindiremediler
Seçil Erzan olayında flaş gelişme | İmzalar sahte çıktı! Rapor mahkemeye sunuldu
Dries Mertens ile ilgili gerçekleri TAKVİM açıklıyor! Transfere açık kapı bıraktı
Ekrem İmamoğlu’ndan rant vurgunu! Tarihi mekanı yok paraya babasına peşkeş çekti
Orhan Gencebay’dan Murat Kurum’a tam destek! “Murat kardeşimin İstanbul’u çok iyi yöneteceğinden eminim”
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Yücel Mollaismailoğlu’ndan ’yanlıştan dönün’ çağrısı: Cumhur’a desteğini açıklamalı
Meral Akşener CHP’yi hallaç pamuğuna çevirdi! ’Ev kölesi’ Mansur Yavaş, ’Hain’ İmamoğlu, ’Vıcık’ Özgür Özel | Bana abla mabla demesinler
5 yılda 6 kat borçlanan İBB’nin bütçesi trollere peşkeş çekildi! İmamoğlu’nun kadrolu tetikçi ağı deşifre oldu: Amirleri Murat Ongun
SON DAKİKA