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Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi: 1,5 milyar dolar! Tarih belli oldu: ABD'li firmalar Türkiye'ye geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomi yol haritasına duyulan güvenle dış kaynak akışının bu yıl da devam ettiğini belirterek, "Dünya Bankası ile yürüttüğümüz verimli işbirliği kapsamında 3 ayrı proje finansmanı için 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik." dedi. Öte yandan ABD’li firmalar yeni fırsatlar için Türkiye’ye geliyor. ABD Büyükelçiliği Ticaretten sorumlu Müsteşarı Heather Brynes ve Ekonomiden Sorumlu Müsteşar Etienne Le Bailly, son dönemde Türkiye piyasasına güvenin arttığını, bu doğrultuda artık hızla somut adımlar atılacağını söyledi. Bu çerçevede mayıs ayında ABD’nin en büyük 150 şirketi yatırım yapmak, ortaklıklar kurmak ve üçüncü ülkelerde birlikte hareket etmek için İstanbul’a geliyor.

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 11:35 Güncelleme 29 Mart 2024, 11:44
Türkiye’ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi: 1,5 milyar dolar! Tarih belli oldu: ABD’li firmalar Türkiye’ye geliyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dış finansman kuruluşlarından, ülkedeki kurumlara proje finansmanı kapsamında kaynak sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, son olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) deprem bölgesi için açıkladığı 1,5 milyar avroluk finansman paketi kapsamında 500 milyon avroluk desteğe yönelik mutabakat zaptının imzalandığını anımsattı.

EBRD'nin ardından Dünya Bankasından da 3 proje için destek sağlandığı bilgisini veren Şimşek, "Türkiye'nin ekonomi yol haritasına duyulan güven, dış kaynak akışının bu yıl da tüm hızıyla sürmesini sağladı. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz verimli işbirliği kapsamında 3 ayrı proje finansmanı için 1,5 milyar dolar temin ettik. Söz konusu kaynak, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi amaçları için kullanılacak." diye konuştu.

"İCRA DİREKTÖRLERİ KURULU ONAYLADI"

Şimşek, finansmanı Dünya Bankasından sağlanacak yaklaşık 1,5 milyar dolar tutarındaki 3 projenin Bankanın İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığına dikkati çekerek söz konusu projelere ilişkin bilgi verdi.

Bu kapsamda ilk olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) tarafından yürütülecek "Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi" kapsamında TKYB ve TSKB'ye yaklaşık 697 milyon dolar kaynak sağlanacağını belirten Şimşek, "Projeyle şirketlerin güneş panelleri ve batarya yoluyla elektrik depolama sistemlerine yönelik yatırımları desteklenecek. Böylece oluşturulacak ekonomik büyüklüğün 1 milyar doları geçmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, böylece yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilerek Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin destekleneceğine dikkati çekerek, "İkinci olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları aracılığıyla yürütülecek 'Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi' için yaklaşık 400 milyon dolar tutarında kredi sağlanacak. Projeyle yeşil geçişten olumsuz etkilenmesi beklenen sektörlerin desteklenmesi hedefleniyor." dedi.

"YEŞİL DÖNÜŞÜM İÇİN DÜNYA BANKASI İLE GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ SÜRECEK"

Bakan Şimşek, son olarak TKYB tarafından yürütülecek "Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltım Projesi" için TKYB'ye 200 milyon avro ve 200 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 416,7 milyon dolar tutarında kredi sağlanacağını bildirdi. Şimşek, şunları kaydetti:

"Projeyle KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanarak daha yeşil üretim sistemlerine geçişleri desteklenecek. Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda gerekli enerji dönüşümünün gerçekleştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve kapsayıcı yeşil dönüşümün sağlanması için Dünya Bankası ile güçlü işbirliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Cari dengeyi gözetirken kaynaklarımızı daha üretken ve verimli alanlara yönlendirmeye devam edeceğiz."

Şimşek, geçen yıl uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden Türkiye'deki çeşitli sektörlere sağlanan dış kaynak tutarının 8,8 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye'ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD'li firmalar yeni fırsatlar için Türkiye'ye geliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD'li firmalar son dönemde iki ülke arasında ilişkilerin iyileşmesiyle birlikte yatırım fırsatları için gözlerini Türkiye'ye çevirdi. ABD Büyükelçiliği Ticaretten sorumlu Müsteşarı Heather Brynes ve Ekonomiden Sorumlu Müsteşar Etienne Le Bailly, son dönemde Türkiye piyasasına güvenin arttığını, bu doğrultuda artık hızla somut adımlar atılacağını söyledi. Bu çerçevede mayıs ayında ABD'nin en büyük 150 şirketi yatırım yapmak, ortaklıklar kurmak ve üçüncü ülkelerde birlikte hareket etmek için İstanbul'a geliyor.

İki ülke arasında ekonomik ilişkileri bir ileri adıma taşıma kararı geçen haftalarda ABD'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasında yapılan stratejik mekanizma toplantısından sonra alındı. Hürriyet'in sorularını yanıtlayan ABD Büyükelçiliği Ticaretten Sorumlu Müsteşarı Heather Brynes ve Ekonomiden Sorumlu Müsteşar Etienne Le Bailly, bu toplantının ardından iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkiler konusunda yeni fırsat kapılarının açıldığını belirtti.

TRADE WINDS İSTANBUL'A GELİYOR

Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde atılacak ilk büyük somut adım, ABD'nin küresel anlamda en büyük ticari ve iş etkinliği olan Trade Winds'in İstanbul'da yapılması olacak. Mayıs ayında yapılacak etkinlik için dünyanın en büyük şirketlerinin sıralandığı Fortune 500 listesinde yer alan ABD'nin en büyük 150 şirketi İstanbul'a gelecek. İlki 2008 yılında yine İstanbul'da yapılan "Trade Winds" karşılıklı yatırım yapmanın yanı sıra ortak projelere imza atmak isteyen Türk ve ABD'li şirketleri bir araya getirecek. ABD'li şirketler bu toplantıda sadece Türkiye'deki yatırım fırsatları için ortaklıklar aramayacak. Türkiye Orta Asya pazarına girmek isteyen ABD'li şirketler için de hem coğrafya hem de tecrübe açısından kritik bir pozisyonda. ABD'li şirketler Orta Asya'nın kapılarını da Türk şirketlerle ortaklık yaparak açmak istiyor.

'TÜRKİYE ÇOK CAZİP BİR PAZAR'
Toplantının neden bu sene Türkiye'de yapıldığına ilişkin soruya da yanıt veren Brynes ve Etienne, "Şirketler hangi ülkenin neden seçildiğine büyük önem veriyor. ABD Ticaret Bakanlığı'nın bu seçimi şirketler için 'Bu pazar çok önemli, bu ülkede büyük yatırım fırsatları var' anlamına geliyor. ABD'li yatırımcılar Türkiye'yi çok cazip bir pazar olarak görüyor. Türkiye çok dinamik bir ülke. Önümüzdeki dönemde çok ilgi olduğunu göreceksinizç" ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK SEKTÖRDE YATIRIM FIRSATI VAR'
Enerji sektörü bu toplantıda yatırım fırsatları açısından öne çıkıyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide dünyadaki lider rolü ABD'li firmaların da ilgisini çekiyor. Bir süre önce iki ülke arasında heyetlerin bir araya geldiği yeşil enerji toplantısı bu ilgiyi yansıtan bir başka etkinlik oldu. Bu etkinlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelen şirketler bu görüşmeden ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre "Uzun süredir bir görüşmeden bu kadar etkilenmemiştik" sözleriyle çıktı. Önümüzdeki dönemde ABD'li şirketlerin rüzgâr ve güneş enerjisi alanında Türkiye'de yatırımlarının artması bekleniyor. Son dönemde Türkiye'de sağlık sektörüne yapılan yatırımlar da ABD'nin radarında. ABD'li yetkililer, bu alanda büyük bir potansiyel olduğunu belirtti. Ayrıca teknoloji şirketleri, temiz teknoloji, dijital yatırımlar ve kişisel verilerin korunması da hem mayıs ayında düzenlenecek toplantıda hem de sonrasında ABD'nin Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istediği sektörler arasında yer alıyor.

RAKAMLARLA TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ
İki ülke arasında karşılıklı ticaret hedefi 100 milyar dolar. 2024 yılı itibarıyla bu rakam 40 milyar dolara ulaştı. Ticaretin karşılıklı denge içinde olması son derece önemli. Türkiye'de yatırım yapan 60 ABD'li şirket burayı genel merkezleri olarak kullanıyor. Coğrafi konum, cazip pazarlara yakınlık, karayolu, havaalanı ve liman gibi altyapının son derece güçlü olması da Türkiye'yi komşu ülkelere kıyasla avantajlı hale getiriyor. ABD'li şirketler bugüne kadar Türkiye'de 50 milyar dolar yatırım yaptı. 100 bin kişi istihdam ediliyor. Türk şirketlerinin ABD yatırımlarında da artış var. Toplam rakam 2.7 milyar dolar.

AY İÇİN İŞBİRLİĞİ FIRSATI
ABD'nin Türkiye ile işbirliği yapma fırsatı gördüğü alanlardan biri de uzay. Ay'da sürdürülebilir bir şekilde varlık göstermek için iki ülke arasında görüşmeler sürüyor, bu doğrultuda bazı sözleşmeler de imzalandı. ABD Türkiye ile Ay'da kalıcı bir görev üstlenmek üzere ortak çalışmalar yapmak istiyor. Bu gelecekte Mars'a gitmenin de aralarında bulunduğu başka fırsatların kapılarını açacak.

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