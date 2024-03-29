Evini kiraya verenler dikkat! Son gün 1 Nisan! Gelir beyannamesi nasıl yapılır? Kira gelir beyannamesi yapılmazsa ne olur?

ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VERME İMKANI

Gerçek kişiler tarafından geçen yıl elde edilen ticari, zirai, serbest meslek ve ücret geliri gibi kazançlar için de yine 1 Nisan'a kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulması önem taşıyor Mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden verebiliyor. Mükellefler sisteme, "gib.gov.tr" üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabiliyor.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, iki eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor. Tahakkuk eden gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebilecek.

Öte yandan, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10. taksit ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 16. taksit ödeme süreleri de 1 Nisan'da sona erecek.

GELİR BEYANNAMESİ NASIL VERİLİYOR?

İnternet üzerinden beyanda bulunmak isteyen mükelleflerin, kullanıcı kodu veya e-Devlet şifresi ile "Hazır Beyan Sistemi" ne giriş yaparak beyannamelerini kolaylıkla verebileceklerini ifade eden Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer "Gelir İdaresi Başkanlığınca, resmi kurumlar (nüfus idaresi, tapu vb.) bankalar, belediyeler ve benzeri kuruluşlardan alınan bilgilere göre Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi hazır olarak ekrana gelecektir. Mükelleflerimiz beyannamede yer alan bilgileri kontrol ederek, düzeltmelerini veya varsa gider ve indirimler gibi eklemelerini yaptıktan sonra beyannamelerini onaylayacaklar ve böylece vergi hesaplanarak sistem tarafından otomatik olarak tahakkuk ettirilecektir" ifadelerini kullandı.