Evini kiraya verenler dikkat! Son gün 1 Nisan! Gelir beyannamesi nasıl yapılır? Kira gelir beyannamesi yapılmazsa ne olur?

Kira ve ücret kazancı gibi geçen yıl elde edilen gelirlere ilişkin beyannamelerin 1 Nisan'a kadar verilmesi önem taşıyor.
Kira ve ücret kazancı gibi geçen yıl elde edilen gelirlere ilişkin beyannamelerin 1 Nisan'a kadar verilmesi önem taşıyor.
Derlenen bilgilere göre, 2023 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamelerini verme dönemi devam ediyor.
Konut ya da iş yerini kiraya veren mükelleflerin, elde ettikleri gelirleri 1 Nisan Pazartesi gününe kadar beyan etmesi gerekiyor. Konut kira geliri geçen yıl için yıllık 21 bin liralık istisna tutarını, iş yeri kira geliri için 150 bin lirayı aşanların beyanname vermesi önem taşıyor.
Mülk sahiplerinin, Başkanlığın "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemi" ile beyanname verme imkanı bulunuyor.
Başkanlık, bu yıl "kira bildirim formu" ile kiracıları da beyan sürecine dahil etti. Kiracılar, Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yaparak "kira bildirim formu"nu doldurabilecek. Böylece, mülk sahipleri ve kiracıların beyanlarının karşılaştırılması sağlanacak.
ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VERME İMKANI
Gerçek kişiler tarafından geçen yıl elde edilen ticari, zirai, serbest meslek ve ücret geliri gibi kazançlar için de yine 1 Nisan'a kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulması önem taşıyor
Mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden verebiliyor. Mükellefler sisteme, "gib.gov.tr" üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabiliyor.
Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, iki eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.
Tahakkuk eden gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebilecek.
Öte yandan, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10. taksit ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 16. taksit ödeme süreleri de 1 Nisan'da sona erecek.
GELİR BEYANNAMESİ NASIL VERİLİYOR?
İnternet üzerinden beyanda bulunmak isteyen mükelleflerin, kullanıcı kodu veya e-Devlet şifresi ile "Hazır Beyan Sistemi" ne giriş yaparak beyannamelerini kolaylıkla verebileceklerini ifade eden Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer "Gelir İdaresi Başkanlığınca, resmi kurumlar (nüfus idaresi, tapu vb.) bankalar, belediyeler ve benzeri kuruluşlardan alınan bilgilere göre Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi hazır olarak ekrana gelecektir. Mükelleflerimiz beyannamede yer alan bilgileri kontrol ederek, düzeltmelerini veya varsa gider ve indirimler gibi eklemelerini yaptıktan sonra beyannamelerini onaylayacaklar ve böylece vergi hesaplanarak sistem tarafından otomatik olarak tahakkuk ettirilecektir" ifadelerini kullandı.
Mükelleflerin sistem üzerinden beyannamelerini 1 Mart - 1 Nisan 2024 (31 Mart 2024 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında 7 gün 24 saat gönderebileceklerini ifade eden Törer, "2023 yılında elde edilen Kira Gelirlerine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2024 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere; Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 01 Nisan 2024 (31 Mart 2024 resmi tatile rastladığından) İkinci taksitin 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, yine Hazır Beyan Sistemi üzerinden "Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme" bölümünden ya da Başkanlığımıza bağlı veznelerden ödeyebileceklerdir" diye konuştu.
KİRA GELİRİ BEYAN EDİLMEZSE NE OLUR?
Kira gelirini beyan etmeyenler 2023 yılına ait 21.000 TL' lik istisnadan yararlanamayacak.
Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2023 yılı için belirlenen 21.000 TL'lik istisnadan yararlanılamayacaktır.
Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde, yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir.
Konut istisnası uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. 2023 yılında 21.000 TL'nin altında konut kira geliri olanlar bu gelirleri için yıllık beyanname vermeyecektir, ancak dilekçe verecekler.
Maliye, emsal bedel üzerinden kira geliri hesaplarken, ayrıca bir misli de vergi ziyaı cezası kesiyor.