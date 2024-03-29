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15 güne dikkat! Kuyumcular altına yeni fiyatı verdi! İslam Memiş ise gram altında Nisan rotasını çizdi!

Son günlerde altın fiyatlarındaki ani düşüş, hem yatırımcıları hem de kuyumcu esnafını yakından ilgilendiriyor. Bu durum, yatırımcıların gelecek dönemdeki stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden oluyor. Altın, tarih boyunca güvenli liman yatırımlarından biri olarak görülmüştür. Ancak son dönemlerdeki fiyat hareketlilikleri, pek çok kişinin kafasında soru işaretleri yaratıyor. Bu makalede, altın fiyatlarındaki düşüşün nedenlerini, kuyumcuların ve piyasa analistlerinin bu duruma ilişkin görüşlerini ve altın yatırımı yapmayı düşünenler için önümüzdeki dönemdeki beklentileri ele alacağız.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 16:09 Güncelleme 29 Mart 2024, 09:10
15 güne dikkat! Kuyumcular altına yeni fiyatı verdi! İslam Memiş ise gram altında Nisan rotasını çizdi!

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Altın piyasası çok değişken. Yatırım yapanlar zarar etmek istemiyor ve ne olacağını merak ediyor. Şu anda ons altın fiyatı 2.177 TL. Gram altın ise 2.399 TL'ye kadar düştü. Düşüş, doların güçsüz olmasından kaynaklanıyor. Ama resmi kurda gram altın 2.253 TL.

Altın Güçlü Pozisyonda mı?

Kapalıçarşı'dan kuyumcular, altın piyasasının çok hareketli olduğunu söylüyorlar. Gram altın fiyatı düşüyor ama ons altında büyük bir düşüş yok. Altın yatırımcıları endişeleniyor ama altının hala güçlü olduğunu belirtiyorlar.

Alım Fırsatı!

Kuyumcular, altın fiyatlarının düşmesinin normal olduğunu söylüyor. Bir varlığın fiyatı hep yüksek kalamaz. Fiyatlar zamanla düşer ve sonra tekrar yükselir. Bugünkü düşük gram altın fiyatları, altın almak için bir fırsat. Eğer TL'niz varsa, altına yatırım yapmanın iyi bir zaman olduğunu düşünüyorlar.

Altın Fiyatı Yükselecek mi?

Kuyumcu esnaflarına göre, altın fiyatlarının geleceği hakkında geniş bir değerlendirme yapmak gerek. Fiyatlar, FED'in faiz indirimleri, dolar kuru gibi faktörlerle etkileniyor. FED'in bu yıl faiz indireceği ve dolar kurunun yıl sonunda 40 TL'ye ulaşacağı bekleniyor. Bütün bunlar birleştiğinde, gram altının yıl sonunda 4.000 TL'nin üzerinde olacağı öngörülüyor. Altına yatırım yapanlar, bekleyerek kazanacak.

İslam Memiş'ten Dikkat Çekici Altın Tahmini

Altın ve para piyasalarının önde gelen isimlerinden Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın ve döviz piyasası hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Altında Dikkat Edilmesi Gereken 15 Gün

İslam Memiş, gram altınla ilgili olarak, son günlerde yaşanan fiyat değişikliklerine dikkat çekti. Gram altın fiyatı bugün 2.396 TL'ye kadar düşmüş, şu anda ise 2.407 TL. Geçtiğimiz hafta 2.548 TL seviyesindeydi. Memiş, geçen hafta altın alımı yapmamaları konusunda uyarılarda bulunduğunu belirterek, "15 gün yatay, baskılı süreçler görebiliriz," dedi. Özellikle önümüzdeki 15 günün piyasada durgun geçeceğini öngördü.

Ons Altına Dikkat!

Yatırımcıların ons altın fiyatlarını takip etmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, 2.125 dolar seviyesinin altın alımı için bir referans noktası olabileceğini ifade etti. Ayrıca, ons altının 2.197 dolara yükseldiğini, ancak gram altının ve dolar bazında fiyatlarının düştüğünü, bunun işçilik maliyetlerinin normalleşmesinden kaynaklandığını söyledi.

Euro-Dolar Paritesi ve Dolar Tahminleri

Euro-dolar paritesi üzerine de değerlendirmelerde bulunan Memiş, paritenin 1,08 seviyelerinde olduğunu ve bu durumun 'ucuz' olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Hedefin 1,12-1,15 olduğunu ve bu rakamlara ulaşıldığında euro-dolar paritesinin artık ucuz olmayacağını kaydetti.

Dolarla ilgili olarak ise Memiş, ABD dolarının 31-33 TL arasında oyalanacağını, Mayıs-Haziran gibi ise yeniden yükseliş beklediğini söyledi. Yıl sonu için 40 Türk Lirası üzerindeki öngörüsünün devam ettiğini de ekledi.

Canlı Altın Fiyatları

Not: Burada yer alan değerlendirmeler yatırım çerçevesinde görülmemelidir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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