Kalyon Enerji'den önemli adım! UN Global Compact'ın (Küresel İlkeler Sözleşmesi) imzacısı oldu

Dr. Ata, sözlerine şöyle devam etti:
"Kalyon Enerji olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın göstergelerinden 7, 8, 13 ve 15'inci maddelerine doğrudan katkı sağlayan çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu maddeleri şöyle sıralayabiliriz:
SKA 7 başlığı altında herkes için güvenilir ve sürdürülebilir enerjiye erişimi sağlıyoruz,
SKA 8 başlığında ise istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümeye katkı sağlayarak istihdamı destekliyoruz,
SKA 13 başlığında da iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele ediyoruz,
SKA 15 başlığında biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi için karasal ekosistemleri koruyacak ve iyileştirecek çalışmalar yürütüyoruz.
Kalyon Enerji olarak faaliyetlerimize sadece ticari bir anlam yüklemiyoruz; daha iyi bir dünyada yaşamak için, çevre ve iklim dostu olmanın yeterli olmadığına inanıyoruz. İnsanın ve doğadaki diğer canlıların uyum içinde olduğu bir gezegende mutlu bir hayat ilkesiyle toplumsal faydayı odağımıza alıyoruz. Bu bakış açısıyla UN Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacısı olarak çalışmalarımızı devam ettireceğimizi belirtmek isterim"
Tüm yatırımlarını ekolojik unsurları ve iklim değişikliği hassasiyetini dikkate alarak, sektördeki en iyi ve güncel uygulamaları/teknolojileri kullanarak hayata geçirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kalyon Enerji, gerek çevre politikaları gerek iş sağlığı ve güvenliği politikası, gerek sosyal etki, kapsayıcılık ve insan hakları politikası ile her alanda uluslararası sözleşmelere uygun, şeffaf, açık, hesap verebilir politikalarla sürdürülebilirlik kültürüne katkı sunuyor.
UN GLOBAL COMPACT HAKKINDA
UN Global Compact, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik eden, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olarak faaliyet gösteriyor. 2000 yılında BM inisiyatifi olarak faaliyetlerine başlayan UN Global Compact, 2002 yılında Türkiye'den bazı şirketleri bünyesine dahil etti. 2013 yılında ise TÜSİAD ve TİSK arasında Global Compact Türkiye adı altında bir platform oluşturuldu, 2023 yılında da UN Global Compact Türkiye, "Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği" olarak kuruldu.