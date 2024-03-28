Memur ve emekli maaşları bayramdan önce mi, erken mi yatacak? 2024 NİSAN MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! SSK, Bağ-Kur, 4C-TCKN 0,2,4,6,8...

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Memurlar her ayın 15'inde, emekliler ise 17 ile 26'sı arasında maaşlarını alıyorlar. Ancak özel durumlarda, bayram gibi zamanlarda ödemelerin daha erken yapılması söz konusu olabiliyor. Pkei, 2024 Nisan'da maaşlar erken mi yatacak? İşte detaylar...

NİSAN 2023 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE Mİ YATACAK? Nisan ayının 10-12 tarihleri arasında Ramazan Bayramı idrak edilecek. Memur maaşlarının bayramdan önce yatırılacağına dair bir resmi açıklama gelmeese de geçtiğimiz yıl maaşlar bayramdan önce hesaplara geçmişti. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.