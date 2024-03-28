Memur ve emekli maaşları bayramdan önce mi, erken mi yatacak? 2024 NİSAN MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! SSK, Bağ-Kur, 4C-TCKN 0,2,4,6,8...

Memurlar her ayın 15'inde, emekliler ise 17 ile 26'sı arasında maaşlarını alıyorlar. Ancak özel durumlarda, bayram gibi zamanlarda ödemelerin daha erken yapılması söz konusu olabiliyor. Pkei, 2024 Nisan'da maaşlar erken mi yatacak? İşte detaylar...
Memurlar her ayın 15'inde, emekliler ise 17 ile 26'sı arasında maaşlarını alıyorlar. Ancak özel durumlarda, bayram gibi zamanlarda ödemelerin daha erken yapılması söz konusu olabiliyor. Pkei, 2024 Nisan'da maaşlar erken mi yatacak? İşte detaylar...
NİSAN 2023 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE Mİ YATACAK?
Nisan ayının 10-12 tarihleri arasında Ramazan Bayramı idrak edilecek. Memur maaşlarının bayramdan önce yatırılacağına dair bir resmi açıklama gelmeese de geçtiğimiz yıl maaşlar bayramdan önce hesaplara geçmişti. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
MAAŞLAR ERKEN ÖDENEBİLİR Mİ?
Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara geçiyor. Emekli maaşları ise ayın 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda milyonlarca emekli, bayram ikramiyesiyle beraber maaş ödemelerini de almıştı.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. 2-5 Nisan tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyeler yatırılacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.