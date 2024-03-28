İslam Memiş gram altında Nisan rotasını çizdi! Kuyumculardan ise altında yeni fiyat tahmini!

Altın Fiyatı Yükselecek mi? Kuyumcu esnaflarına göre, altın fiyatlarının geleceği hakkında geniş bir değerlendirme yapmak gerek. Fiyatlar, FED'in faiz indirimleri, dolar kuru gibi faktörlerle etkileniyor. FED'in bu yıl faiz indireceği ve dolar kurunun yıl sonunda 40 TL'ye ulaşacağı bekleniyor. Bütün bunlar birleştiğinde, gram altının yıl sonunda 4.000 TL'nin üzerinde olacağı öngörülüyor. Altına yatırım yapanlar, bekleyerek kazanacak.

İslam Memiş'ten Dikkat Çekici Altın Tahmini Altın ve para piyasalarının önde gelen isimlerinden Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın ve döviz piyasası hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Altında Dikkat Edilmesi Gereken 15 Gün İslam Memiş, gram altınla ilgili olarak, son günlerde yaşanan fiyat değişikliklerine dikkat çekti. Gram altın fiyatı bugün 2.396 TL'ye kadar düşmüş, şu anda ise 2.407 TL. Geçtiğimiz hafta 2.548 TL seviyesindeydi. Memiş, geçen hafta altın alımı yapmamaları konusunda uyarılarda bulunduğunu belirterek, "15 gün yatay, baskılı süreçler görebiliriz," dedi. Özellikle önümüzdeki 15 günün piyasada durgun geçeceğini öngördü.

Ons Altına Dikkat! Yatırımcıların ons altın fiyatlarını takip etmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, 2.125 dolar seviyesinin altın alımı için bir referans noktası olabileceğini ifade etti. Ayrıca, ons altının 2.197 dolara yükseldiğini, ancak gram altının ve dolar bazında fiyatlarının düştüğünü, bunun işçilik maliyetlerinin normalleşmesinden kaynaklandığını söyledi.