Bugün saat 8.30’da hesaplara geçiyor! Liste yayımlandı; 16.4 milyon emekliye 12.000 TL ek ödeme!

EMEKLİLER, DUL VE YETİMLER KAMU BANKALARINDAN NE KADAR PROMOSYON ALABİLECEK?



Tüm dul ve yetimler 5 bin lira mı alacak? Sosyal Güvenlik Kurumu, kurumdan aylık alan 12.7 milyon emeklinin promosyon tutarlarının 8 bin ile 12 bin lira arasına yükseltildiğini, ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibine de 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu. Kamu bankalarının yeni promosyon tutarları maaşlara göre şöyle belirlendi: "Maaşı 10 bin liraya kadar (10 bin TL hariç) kadar olanlara 5 bin lira; 10 bin-15 bin lira (15 bin TL hariç) arasında olanlara 8 bin lira; 15 bin-20 bin lira (20 bin TL hariç) arasında olanlara 10 bin lira; 20 bin lira ve daha fazla olanlara 12.000 lira."