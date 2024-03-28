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Bugün saat 8.30'da hesaplara geçiyor! Liste yayımlandı; 16.4 milyon emekliye 12.000 TL ek ödeme!

Türkiye'de milyonlarca emekli ve ölüm aylığı alan dul ve yetimler için banka promosyonları her zaman büyük bir önem taşımıştır. Bu promosyonlar, sabit gelire sahip bu bireylerin ekonomik koşullarını doğrudan etkileyen önemli bir gelir kaynağı olarak kabul ediliyor. Son dönemde kamu bankaları tarafından yapılan açıklamalar, emekliler ve ölüm aylığı alanların yüzünü güldürecek türden. Bankalar, promosyon ödemelerinde ciddi artışlar yapma kararı alırken, aynı zamanda mevcut taahhüdü devam edenlere de başvurarak ödemelerini güncelleme imkanı sunuyor.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 09:45 Güncelleme 28 Mart 2024, 09:45
Bugün saat 8.30’da hesaplara geçiyor! Liste yayımlandı; 16.4 milyon emekliye 12.000 TL ek ödeme!

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Emeklilerin, ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin yararlandığı promosyonlarda kamu bankalarının yenileme adımları sonrasında, özel bankalar da harekete geçiyor. Özellikle emeklilerin ve ailelerinin maddi yönden desteklenmesini sağlayan bu promosyonlara özel bankalar arasında ilk katılım gerçekleşti. İşte detaylar...

EMEKLİLER, DUL VE YETİMLER KAMU BANKALARINDAN NE KADAR PROMOSYON ALABİLECEK?

Tüm dul ve yetimler 5 bin lira mı alacak? Sosyal Güvenlik Kurumu, kurumdan aylık alan 12.7 milyon emeklinin promosyon tutarlarının 8 bin ile 12 bin lira arasına yükseltildiğini, ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibine de 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu. Kamu bankalarının yeni promosyon tutarları maaşlara göre şöyle belirlendi: "Maaşı 10 bin liraya kadar (10 bin TL hariç) kadar olanlara 5 bin lira; 10 bin-15 bin lira (15 bin TL hariç) arasında olanlara 8 bin lira; 15 bin-20 bin lira (20 bin TL hariç) arasında olanlara 10 bin lira; 20 bin lira ve daha fazla olanlara 12.000 lira."

Halen en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Buna göre; emekliler maaşına göre 8 bin, 10 bin ya da 12 bin lira promosyon alabilecek. Maaşı 10 bin liranın altında olan dul ve yetimlere ise 5 bin lira promosyon imkanı var. Eğer dul ve yetimin maaşı 10 bin liranın üstünde ise o da maaşa göre yüksek ödeme alabilecek.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ÖDEMESİ ALINIYORSA PROMOSYON NASIL HESAPLANACAK?
Aynı bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alanlara verilecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanacak. Örneğin; kendi emekliliğinden 14 bin lira aylık alan, vefat eden eşinden de 7 bin 500 lira ölüm aylığı bulunan kişi, toplam 21 bin 500 liranın olduğu maaş dilimi üzerinden 12 bin lira promosyon alabilecek.



YENİ PROMOSYONDAN YARARLANMAK İÇİN BİR ŞART VAR MI?
Kamu bankalarının yeni promosyon tutarlarından yararlanmak için sadece bankaya 3 yıllık taahhütte bulunmak yeterli. Başka bir şart yok.

PROMOSYONU GÜNCELLEMEK İÇİN BANKAYA GİTMEK ŞART MI?
Güncelleme için maaş alınan bankanın şubelerine gidilebiliyor. Bunun yanı sıra bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri, ATM'leri, Müşteri İletişim Merkezleri üzerinden de başvuru yapılması mümkün. Hatta SMS ile başvuru alan da var. Örneğin; Ziraat Bankası, 4757'ye 'PRO' yazıp bir boşluk bırakıp 'TC Kimlik Numarası'nı yazarak SMS gönderenlerin aranarak onaylarının alındığını duyurdu.



TAAHHÜT DEVAM EDİYORSA PARA İADESİ Mİ OLACAK?
3 yıllık taahhüt süresini tamamlamamış olanların aynı bankadaki promosyonları güncellenirken önceki anlaşmadan kalan sürenin tutarını iade etmesi gerekiyor. Ancak genel olarak yapılan açıklamalarda; iade alınmadan, devam eden promosyon taahhüdüne ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilerek yeni ödemenin yapılacağı belirtiliyor.



ÖZELLER PROMOSYONU GÜNCELLEYECEK Mİ? BURALARDAN MAAŞ ALAN NE YAPMALI?
Özel bankaların mevcut kampanyalarına göre, belli şartların sağlanması halinde emekliler 15 bin liraya varan ödeme alabiliyor. SGK, özel bankalarla da promosyon konusunda temas halinde. Kamu bankalarının promosyon uygulamalarıyla ilgili bilgi veren SGK, "Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları paylaşılacaktır" açıklaması yaptı.

Hatta özel bankalardan ilk güncelleme geldi. Denizbank da maaş dilimlerini ve promosyon tutarlarını kamu bankalarıyla aynı olacak şekilde yeniledi. Diğer bankaların da promosyon kampanyalarının bu çerçevede yenilenmesi, hatta önümüzdeki dönemde rekabetle daha büyük avantajların sunulması bekleniyor. Özel bankalardan maaş alan ve taahhütleri süren emekliler, bekleyerek kendi bankası promosyon tutarını yenilediğinde eğer ödemesini artırma imkanı varsa güncelleme yapabilir. Ya da beklemeyip kalan sürenin tutarını iade ederek bankasını değiştirebilir.

28 MART İTİBARIYLA ÖDEMELER HESAPLARA YATIRILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 28 Mart itibarıyla da ödemelerin hesaplara yatırılacağını vurgulamıştı.

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