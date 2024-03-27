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2586-3254-5487 prim yeter! EYT'siz 10,12.5, 15 yıl sigortası olana altın gibi erken emeklilik!

Fazla çalışma imkanı olmayanların yardımına kısmi emeklilik yetişiyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen şartlarla 10, 12.5 ya da 15 yıl prim yeterli olabiliyor. Ancak burada yaş faktörü de oldukça önemli. İşte detayları...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 19:21 Güncelleme 27 Mart 2024, 19:21
2586-3254-5487 prim yeter! EYT’siz 10,12.5, 15 yıl sigortası olana altın gibi erken emeklilik!

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Emeklilik, pek çok insanın hayalidir. Ancak, emekli olmak için belirlenmiş şartları tamamlamak bazen zorlayıcı olabilir. Bu noktada, kısmi emeklilik imkanları devreye giriyor. İşte az primle emekli olma yolları ve detayları...

1. 10 Yıl Primle Kimler, Nasıl Emekli Olabilir?

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak,

SSK'lı olmak,

3600 prim gününü (10 yıl),

15 yılı (bu süre doldu), ve

Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamak.

2. 10 Yıl Primle Yaşa Bakılmadan Emekli Aylığı Alanlar

Tarım işçileri: 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme günü şartlarıyla emekli olabilirler. Kadınlar için yaş aralığı 40-54, erkekler için 44-58 olarak belirlenmiştir.

3. 12.5-15 Yıl İle Emeklilik İçin Gerekli Şartlar

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 4500 prim günü (12.5 yıl) gereklidir.

1 Mayıs 2008 ve sonrası için 4600 ile 5400 arası prim günü gerekmektedir.

4. Bağ-Kur'lular İçin Emeklilik Şartları

Bağ-Kur'lularda yaş şartı değişkenlik gösterir. Örneğin, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan kadınlar için yaş şartı 56'ya, erkekler için 58'e kadar çıkar.

9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için kadınlar için yaş şartı 60, erkekler için 62'dir.

5. Kısmi Emeklilikte Eksik Primlerin Tamamlanması

Eksik primler, borçlanma yoluyla tamamlanabilir.

6. Emekli Aylığına Büyüme Farkı

Emekli aylıkları, prime esas kazançların güncellenmiş tutarı üzerinden bağlanır. Güncelleme katsayısı, TÜFE artışının yüzde 100'ü ile yıllık GSYH artışının yüzde 30'u esas alınarak hesaplanır.

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