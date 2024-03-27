2586-3254-5487 prim yeter! EYT’siz 10,12.5, 15 yıl sigortası olana altın gibi erken emeklilik!

1 Mayıs 2008 ve sonrası için 4600 ile 5400 arası prim günü gerekmektedir.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 4500 prim günü (12.5 yıl) gereklidir.

4. Bağ-Kur'lular İçin Emeklilik Şartları

Bağ-Kur'lularda yaş şartı değişkenlik gösterir. Örneğin, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan kadınlar için yaş şartı 56'ya, erkekler için 58'e kadar çıkar.

9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için kadınlar için yaş şartı 60, erkekler için 62'dir.