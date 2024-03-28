2180-3620-5430 prim yetiyor! SGK girişi 1992-1997-2012 arası sonrası olana muhteşem emeklilik imkanı

Emeklilik tarihinizi belirleyen en önemli faktörlerden biri, hiç şüphesiz ki prim ödemeleridir. Düzenli ve zamanında yapılan prim ödemeleri, emeklilik tarihinizi olumlu yönde etkileyebilir. Bu, emekliliğe daha erken adım atmanızı sağlayabilir. Özellikle, "On Yıl Prim" ve "Yüzde 60 Rapor" gibi yöntemlerle, çalışma hayatınızı daha esnek bir şekilde planlayarak, emekliliğinizi daha avantajlı koşullarda karşılayabilirsiniz.
On Yıl Prim ile Kısmi Emeklilik
Kısmi emeklilik, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme süresini tamamlayan bireylerin, daha fazla çalışmadan emeklilik hakkından yararlanabilmesi anlamına gelir. Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranmaktadır.
Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerlidir. Daha sonraki dönemler için ise, prim günü 4500'e, yıl şartı 25 yıla çıkarılmıştır. Bu yöntem özellikle erken yaşta emekliliği hedefleyenler için büyük bir avantaj sunmaktadır.