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Türk ekonomisine operasyon çekmek isteyenler de bir kez daha sahnede! Spekülasyonda gaza bastılar

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala kadrolu spekülatörler de iş başı yaptı. "Dolar 100 lira olacak”, şeklindeki manipülasyonlarla vatandaşlar dövize yönlendirilmeye çalışılıyor. Böylece “Türk Lirası” üzerinden baskı kurulması hedefleniyor. Algı operasyonuna soyunan bu kişilerin kriz tellallığı ise sosyal medya üzerinden gerçekleştiriliyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Hiçbir ülke yoktur ki, kendi içinden bizim kadar hain yetiştirebilsin" sözü ile konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 08:06 Güncelleme 27 Mart 2024, 08:22
Türk ekonomisine operasyon çekmek isteyenler de bir kez daha sahnede! Spekülasyonda gaza bastılar

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kaldı. Vatandaşlar sandık başına gitmek için gün sayarken, döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisine operasyon çekmek isteyenler de bir kez daha sahnede.

Bu kişiler, "Dolar 100 lira olacak", şeklindeki manipülasyonlarla Türk Lirası üzerinde baskı kurmayı hedefliyor. Algı operasyonuna soyunan bu kişilerin kriz tellallığı ise sosyal medya üzerinden gerçekleştiriliyor.

Sosyal medyada aralarında FETÖ'cü sözde ekonomist ve akademisyenlerin de bulunduğu birçok kanaldan algı operasyonu yapmak amacıyla eşzamanlı harekete geçen kadrolu spekülatörler her geçen gün saldırıların dozunu da giderek artırıyor.

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, 'Spekülasyonda gaza bastılar' başlıklı yazısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Son dönemde sosyal medyayı her açtığımda İsmet İnönü'nün "Hiçbir ülke yoktur ki, kendi içinden bizim kadar hain yetiştirebilsin" sözü aklıma geliyor.

Baksanıza…



ABD'ye kaçan bir profesörümüz milleti dövize yönlendiriyor. Geçmişte Hazine'de elle tutulur bir başarısına şahit olmadığımız meşhur ekonomistimiz IMF yalanına sığınıyor. Sonra kazdığı kuyuya kendi düşüp, kendini yalanlıyor. Kendi tabirleriyle 'yandaş medya'dayken koltuğunu korumak için kırk takla atan, oradan kovulunca muhalif kesilen diğeri, seçim sonrasında çeşit çeşit vergi geleceğini anlatıyor, yalanlansa da durmuyor.


Bu kadar mı?

Olur mu, hiç…

Bir diğeri profesör… Hem de YouTuber… Canlı yayınlar açıp abonelerinden para topluyor. Oralarda ne anlatıyor bilmiyorum. Ama sosyal medyada her gün algı yapıyor.

Ötekisi analist… Bir finans YouTube kanalı var. Hatırlıyorum, eskiden epeyce hükümete yanaşmaya çalıştı. Ekmek çıkmayınca muhalif oldu. Her gün dolar, altın analizi yapıyor. Tutsun tutmasın önemli değil… O da milleti galeyana getirmekte baş rollerde… Bir başkası da kendini 'Chief Economist', 'Analyst', 'Trader Coach' olarak tanımlıyor.

O da her gün 'döviz uçuyor, euro kaçıyor' videoları yayınlıyor. Asıl benim en çok şaşırdığım bir tanesi var ki, gazetecilik yıllarından tanırım kendisini… O da yandaş medyadaydı, işsiz kalınca kendine YouTube açtı. Her seçim öncesinde başlıyor tahminlere… Söyledikleri çıksın çıkmasın umruna da takmıyor. Nasılsa kitle yiyor!


Bunlar dışarıdan görebildiklerimiz…

Bir de kapalı kapılar ardına saklananlar var. Geçen bir arkadaşım anlattı, anketçiler bile kur tahminleri yapıyormuş!
Farkında mısınız?

Nedense bu tür spekülatif, manipülatif ve dezenformatif haberlerde her seçim öncesinde gaza basılıyor. Seçim dönemi geçince bu arkadaşlar kafalarını arada bir uzatıyor.



Geçenlerde birkaçına Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası suç duyurusunda bulundu.

Sonuç ne çıkar bilmiyorum.

Ancak dolaşıma kasıtlı olarak sunulan, rasyonel temeli olmayan, iktisadi bir gerçeklikle açıklanamayacak, ülke ekonomisine zarar verecek spekülatif haberlere de videolara da yaptırım gelmelidir.

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