Türk ekonomisine operasyon çekmek isteyenler de bir kez daha sahnede! Spekülasyonda gaza bastılar

Sosyal medyada aralarında FETÖ'cü sözde ekonomist ve akademisyenlerin de bulunduğu birçok kanaldan algı operasyonu yapmak amacıyla eşzamanlı harekete geçen kadrolu spekülatörler her geçen gün saldırıların dozunu da giderek artırıyor.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kaldı. Vatandaşlar sandık başına gitmek için gün sayarken, döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisine operasyon çekmek isteyenler de bir kez daha sahnede.

Son dönemde sosyal medyayı her açtığımda İsmet İnönü'nün "Hiçbir ülke yoktur ki, kendi içinden bizim kadar hain yetiştirebilsin" sözü aklıma geliyor. Baksanıza…





ABD'ye kaçan bir profesörümüz milleti dövize yönlendiriyor. Geçmişte Hazine'de elle tutulur bir başarısına şahit olmadığımız meşhur ekonomistimiz IMF yalanına sığınıyor. Sonra kazdığı kuyuya kendi düşüp, kendini yalanlıyor. Kendi tabirleriyle 'yandaş medya'dayken koltuğunu korumak için kırk takla atan, oradan kovulunca muhalif kesilen diğeri, seçim sonrasında çeşit çeşit vergi geleceğini anlatıyor, yalanlansa da durmuyor.



Bu kadar mı?



Olur mu, hiç…



Bir diğeri profesör… Hem de YouTuber… Canlı yayınlar açıp abonelerinden para topluyor. Oralarda ne anlatıyor bilmiyorum. Ama sosyal medyada her gün algı yapıyor.

Ötekisi analist… Bir finans YouTube kanalı var. Hatırlıyorum, eskiden epeyce hükümete yanaşmaya çalıştı. Ekmek çıkmayınca muhalif oldu. Her gün dolar, altın analizi yapıyor. Tutsun tutmasın önemli değil… O da milleti galeyana getirmekte baş rollerde… Bir başkası da kendini 'Chief Economist', 'Analyst', 'Trader Coach' olarak tanımlıyor.