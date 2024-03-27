AB’nin vize çilesi bitmiyor! İş dünyası harekete geçti: Schengen’de ticari formül arayışında

BRÜKSEL'DE KONUŞULDU İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da geçen hafta Brüksel'de gerçekleşen Eurochambers toplantısında konuyu gündeme getirdiğini söylerken, Avrupa lı iş dünyası temsilcilerinin de bir an önce vize sorununun çözülmesini istediğini ifade etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak ise iş insanlarının vize konusunda yaşadığı sıkıntıların TİM'in öncelikli gündemleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Gemi adamlarının vize almasında sorunlar yaşanıyor. Şoför vizesi nedeniyle araçlar çıkamıyor, kapasite kullanımı düşüyor" dedi.

RANDEVU SIKINTISI

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras, sürücülerin vize randevusu alamadığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:



"En az iki ay beklemek gerekiyor randevu için. Randevu alanların önemli bir kısmı da ret alıyor ya da çok daha kısa süreli vize veriliyor. Eskiden ret oranı yüzde 4'ler civarındaydı ama şimdi bu oranın yüzde 20'leri aştığı belirtiliyor.

Bu durum ihracat taşımalarının da aksamasına neden oluyor. Firmalar taahhüdünü yerine getiremediği için cezaya maruz kalabiliyor. Nakliyeci zamanında teslimat yapamadığı için lojistik maliyetleri artıyor. Navlundaki artış, Türk ihracatçısının rekabet gücünü aşındırıyor. Öte yandan, malını zamanında alamayan yabancı firmalar yeni pazar arayışına girebiliyor."