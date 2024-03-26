Başkan Erdoğan enflasyon için tarih verdi: Kontrol altına alacak programa sahibiz

Sevgili Aksaraylılar, kıymetli hanımefendiler, gençler, aziz kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Medeniyet mirasımıza sahip çıkmasıyla her gelişimizde bu eşsiz şehre kalbimizi bırakıyoruz. Aksaray gönlümüzün baş köşesinde yer alıyor.

Aksaray her zamanki gibi inşallah rekoru da kıracak. Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre şüphemiz yok. Geçtiğimiz yılki seçimlerde coşkunuzu sandığa yansıttınız. Verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Aksaray aslan gibi kükreyerek dost gönüllere huzur düşman gönüllere korku verdi. Yanımızda yer aldığınız için Aksaray'a teşekkür ediyorum.

Başkan Erdoğan Aksaray'da çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı

ÖNCELİK ENFLASYONU DÜŞÜRMEK

Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe bize durmak, duraksamak yok. Milletimize sözümüzü hep yerine getirdik. 21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Üretimde, büyümede tarihimizin en iyi seviyesini gördük. Savaşların, krizlerin olumsuz etkilerini göğüslüyoruz. Can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ile boğuşuyoruz. Tüm emeklilerimize 5 bin lira ödeme yaptık. Yıl başında emeklilerimizin maaşını yüzde 50 artırdık, ikramiyelerini yüzde 50 artırdık. Promosyonları 8-12 bin lira aralığına yükselttik. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesi ile elimiz rahatlayacak. Enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali eriyip gidiyor. Alım gücündeki düşüşü telafi için adımlar atıyoruz. Öncelik enflasyonu düşürmek.