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Başkan Erdoğan enflasyon için tarih verdi: Kontrol altına alacak programa sahibiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray Mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilere yönelik mesaj veren Başkan Erdoğan önceliğin enflasyonu düşürmek olduğunu belirterek, "Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesi ile elimiz rahatlayacak." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 13:37 Güncelleme 26 Mart 2024, 14:26
Başkan Erdoğan enflasyon için tarih verdi: Kontrol altına alacak programa sahibiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray Mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sevgili Aksaraylılar, kıymetli hanımefendiler, gençler, aziz kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Medeniyet mirasımıza sahip çıkmasıyla her gelişimizde bu eşsiz şehre kalbimizi bırakıyoruz. Aksaray gönlümüzün baş köşesinde yer alıyor.

Aksaray her zamanki gibi inşallah rekoru da kıracak. Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre şüphemiz yok. Geçtiğimiz yılki seçimlerde coşkunuzu sandığa yansıttınız. Verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Aksaray aslan gibi kükreyerek dost gönüllere huzur düşman gönüllere korku verdi. Yanımızda yer aldığınız için Aksaray'a teşekkür ediyorum.

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ÖNCELİK ENFLASYONU DÜŞÜRMEK
Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe bize durmak, duraksamak yok. Milletimize sözümüzü hep yerine getirdik. 21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Üretimde, büyümede tarihimizin en iyi seviyesini gördük. Savaşların, krizlerin olumsuz etkilerini göğüslüyoruz. Can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ile boğuşuyoruz. Tüm emeklilerimize 5 bin lira ödeme yaptık. Yıl başında emeklilerimizin maaşını yüzde 50 artırdık, ikramiyelerini yüzde 50 artırdık. Promosyonları 8-12 bin lira aralığına yükselttik. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesi ile elimiz rahatlayacak. Enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali eriyip gidiyor. Alım gücündeki düşüşü telafi için adımlar atıyoruz. Öncelik enflasyonu düşürmek.

MİLLETİMİZİ KARAMSARLIK BATAKLIĞINA SÜRÜKLEMEK İSTİYORLAR
Bugün katılım ne kadar diye sordum, 35 bin... Aksaray'a da bu yakışır. Zaten Aksaray bunun dışında kabul etmek. Hep birlikte sabredeceğiz. Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olanlar muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor. Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açacaklarını sanıyorlar. FETÖ'den PKK'ya terör örgütlerinin saldırılarına karşı koyarken gördük bu oyunu. Geçmişte Türkiye'yi nasıl 2023'e hazırladıysak şimdi de fazlasını yaparak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Türkiye'yi 2 kat daha büyüteceğiz. Sadece belediye başkanları seçmekle kalmayacaksınız, diğer mücadelelerimizde de işimizi kolaylaştıracaksınız.

Aksaray'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mısınız? Bayram gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını birlikte kutlayacağımıza inanıyorum.

EKONOMİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ
Pazar gününe kadar durmak yok, yola devam. Dünya ile yarış halindeyiz ancak istediğimiz yerde değiliz. Başarmamız gereken çok mücadele var. Bir yanımızda Rusya Ukrayna savaşı alevlenerek sürüyor. Diğer yandan Gazze'deki vahşet giderek derinleşiyor. Uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına şahit oluyoruz. Son 10 yıldaki maruz kaldığımız sayısız saldırı ile bu felaket tablosuna çekilmek isteniyoruz. Beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz için badireleri atlatarak bu günlere geldik. Şimdi pes edemeyiz. Mücadele bayrağını daha yukarı taşıma vaktidir. Devletimizi daha da güçlendireceğiz. Ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. Aile yapımıza sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Medeniyet mirasımıza daha sıkı sahip çıkacağız. Hep ileri gideceğiz, büyüyeceğiz. Önümüzdeki asrı kendi çağımız yapmakta kararlıyız.

Detaylar gelecek...

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