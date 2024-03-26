Konut yatırımında x10 kat kazandıran şehir: Bu ilden ev alanlar para makinesine dönüşecek!

Türkiye genelinde konut piyasasında yaşanan hareketlilik, ev fiyatlarında rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Son verilere göre, ev fiyatlarının en yoğun artış gösterdiği bölgeler de netlik kazandı. Yapılan analizlere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropollerin yanı sıra Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde de önemli artışlar yaşandığı görülüyor. İşte konut yatırımı açısından popüler olan o şehir...
EV ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!
Konut fiyatlarındaki yükselişin devam ettiği bir dönemde, Sakarya öne çıkmaya başladı. Doğal güzellikleri ve eşsiz konumuyla dikkat çeken Sakarya, özellikle merkez ilçesi Adapazarı ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.
YATIRIMCILARIN TERCİHİ SAKARYA
Sakarya, sahip olduğu 16 ilçesiyle birçok farklı seçenek sunarken, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü ve Taraklı ilçeleriyle yatırımcıların tercihleri arasında yer alıyor.