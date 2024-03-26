Konut yatırımında x10 kat kazandıran şehir: Bu ilden ev alanlar para makinesine dönüşecek!

İSTANBUL'U YAKALAYACAK

Özellikle tatilcilerin ilgisini çeken bölgeleriyle dikkat çeken Sakarya, son dönemde Sapanca Gölü çevresine kurulan bungalov evlerle de değerini arttırmış durumda. Sakarya'nın yaşadığı bu gelişimle birlikte, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illeri yakalayabileceği ifade edilirken, konut yatırımcıları tarafından da tercih edilmeye başlandığı belirtiliyor.

Merkez Bankası tarafından açıklanan son konut fiyatları endeksi raporunda da Sakarya'nın yaşamış olduğu yükseliş dikkat çekti.