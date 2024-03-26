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Konut yatırımında x10 kat kazandıran şehir: Bu ilden ev alanlar para makinesine dönüşecek!

Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi, Türkiye'nin konut fiyatlarında yıllık bazda %89.2 gibi rekor bir artış yaşadığını ortaya koydu. Bu artış, Türkiye'yi küresel piyasalarda konut fiyatlarının en çok arttığı ülke konumuna taşıdı. Pandemi sürecinde birçok sektör olumsuz etkilenirken, konut piyasasındaki bu yükseliş, farklı kesimler üzerinde çeşitli etkiler yarattı.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 09:03 Güncelleme 27 Mart 2024, 09:03
Konut yatırımında x10 kat kazandıran şehir: Bu ilden ev alanlar para makinesine dönüşecek!

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Türkiye genelinde konut piyasasında yaşanan hareketlilik, ev fiyatlarında rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Son verilere göre, ev fiyatlarının en yoğun artış gösterdiği bölgeler de netlik kazandı. Yapılan analizlere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropollerin yanı sıra Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde de önemli artışlar yaşandığı görülüyor. İşte konut yatırımı açısından popüler olan o şehir...

EV ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Konut fiyatlarındaki yükselişin devam ettiği bir dönemde, Sakarya öne çıkmaya başladı. Doğal güzellikleri ve eşsiz konumuyla dikkat çeken Sakarya, özellikle merkez ilçesi Adapazarı ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.

YATIRIMCILARIN TERCİHİ SAKARYA

Sakarya, sahip olduğu 16 ilçesiyle birçok farklı seçenek sunarken, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü ve Taraklı ilçeleriyle yatırımcıların tercihleri arasında yer alıyor.

İSTANBUL'U YAKALAYACAK

Özellikle tatilcilerin ilgisini çeken bölgeleriyle dikkat çeken Sakarya, son dönemde Sapanca Gölü çevresine kurulan bungalov evlerle de değerini arttırmış durumda. Sakarya'nın yaşadığı bu gelişimle birlikte, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illeri yakalayabileceği ifade edilirken, konut yatırımcıları tarafından da tercih edilmeye başlandığı belirtiliyor.

Merkez Bankası tarafından açıklanan son konut fiyatları endeksi raporunda da Sakarya'nın yaşamış olduğu yükseliş dikkat çekti.

UYARI: BU HABERDEKİ BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMELİ VE KONUT SEKTÖRÜNDEKİ DEĞİŞİMLERE İLİŞKİN GENEL BİR BİLGİLENDİRME OLARAK KABUL EDİLMELİDİR.

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