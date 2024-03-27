Primi Eksik Olanlara 2'si 1 Arada Çözüm! 4/1-(a), 4/1-(b)... SGK'ya Başvurmak Yeter!

1. Emeklilik Koşulları ve Toplu Ödeme İmkanı Öncelikle, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar veya borçlanma yoluyla başlangıcını bu tarihe çekenler, emeklilik imkanını elde edebilir. SSK'lılar için 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlar için ise kadınlar için 7.200, erkekler için 9.000 prim günü tamamlanması gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayanlar için kısmi emeklilik imkanı bulunmaktadır.

2. Toplu Para İadesi ve İade Süreci Emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabilirler. SSK'lilar için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödenmektedir. Bağ-Kur'lulara ise tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri verilmektedir.

3. İade Şartları ve Güncelleme İade alabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Örneğin, ölüm aylığı alabilmek için belirli prim gün sayılarına ulaşma gerekliliği bulunmaktadır. Toplu ödeme alanlar, ihtiyaç duydukları takdirde bu primleri yeniden ihya edebilirler. Bunun için yazılı olarak müracaat etmeleri ve belirli şartları sağlamaları gerekmektedir.