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Primi Eksik Olanlara 2'si 1 Arada Çözüm! 4/1-(a), 4/1-(b)... SGK'ya Başvurmak Yeter!

Yıllarca çalışmanın, biriktirmenin ve sabırla beklemenin ardından, emeklilik hayali kuran pek çok vatandaş için uzun süredir beklenen gün geldi çattı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, binlerce kişinin yüzünü güldüren, çalışma hayatlarının sonunda hak ettikleri emeklilik imkanını sunan bir gelişme oldu. Bu düzenleme sayesinde, prim günü ve yıl şartlarını tamamlayan pek çok kişi, emeklilik haklarına kavuştu. Ancak, EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik hayallerine kavuşanlar kadar, durumu daha karmaşık olan ve çeşitli nedenlerle bekleyişini sürdüren vatandaşlar da bulunmakta.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 23:24 Güncelleme 28 Mart 2024, 09:49
Primi Eksik Olanlara 2’si 1 Arada Çözüm! 4/1-a, 4/1-b... SGK’ya Başvurmak Yeter!

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Bazı sigortalılar, emeklilik şartlarını sağlayamayarak primlerini tamamlayamıyorlar. Ancak, bu durumda olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan toplu ödeme seçeneği, önemli bir çözüm sunuyor. Peki, kimler toplu ödeme alabilir ve bu imkan hangi durumlarda devreye giriyor? İşte detaylar...

Son günlerde yapılan yeni bir açıklama, emeklilik şartlarını tamamlayamayanlar için umut kapısı açtı. Emeklilik yaşını bekleyemeyen veya primini tamamlayamayan sigortalılar için sunulan toplu ödeme seçeneği, milyonlarca kişi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. EYT yasasıyla birlikte, 4 milyondan fazla kişi emeklilik hakkını elde etti, ancak bazıları gerekli prim ve yıl şartlarını sağlayamıyor.

Emeklilikte Toplu Ödeme ve İade Süreci: Bilmeniz Gerekenler

Emeklilik sürecinde önemli bir destek mekanizması olan toplu ödeme ve prim iadesi imkanları, bireylerin emeklilik hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor. İşte, bu sürece dair detaylar:

1. Emeklilik Koşulları ve Toplu Ödeme İmkanı

Öncelikle, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar veya borçlanma yoluyla başlangıcını bu tarihe çekenler, emeklilik imkanını elde edebilir.

SSK'lılar için 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlar için ise kadınlar için 7.200, erkekler için 9.000 prim günü tamamlanması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayamayanlar için kısmi emeklilik imkanı bulunmaktadır.

2. Toplu Para İadesi ve İade Süreci

Emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabilirler.

SSK'lilar için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödenmektedir.

Bağ-Kur'lulara ise tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri verilmektedir.

3. İade Şartları ve Güncelleme

İade alabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Örneğin, ölüm aylığı alabilmek için belirli prim gün sayılarına ulaşma gerekliliği bulunmaktadır.

Toplu ödeme alanlar, ihtiyaç duydukları takdirde bu primleri yeniden ihya edebilirler. Bunun için yazılı olarak müracaat etmeleri ve belirli şartları sağlamaları gerekmektedir.

Emeklilik sürecinde toplu ödeme ve prim iadesi imkanları, emeklilik hedefine ulaşamayan bireyler için önemli bir destek sağlamaktadır.

Başvuru sürecinde doğru bilgiye ulaşmak ve gereken adımları atmak, emeklilik haklarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu bilgiler ışığında, emeklilik sürecinde toplu ödeme ve prim iadesi imkanlarını değerlendirerek, emeklilik hedeflerine bir adım daha yaklaşmak mümkün olabilir.

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