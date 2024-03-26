1988 2013 öncesi sonrası sigortalı olana kombo müjde verildi! İşte yaşa göre kademeli emeklilik tablosu

Her ülkede emeklilik yaşları ve hizmet süreleri farklılık gösteriyor. Türkiye'de ise emeklilik için genellikle belirli bir yaşa ulaşma, uzun yıllar boyunca çalışma ve düzenli prim ödemeleri gibi koşullar aranıyor. İşte erkekler ve kadınlar için emeklilik şartlarına dair detaylar!