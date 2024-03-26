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1988 2013 öncesi sonrası sigortalı olana kombo müjde verildi! İşte yaşa göre kademeli emeklilik tablosu

Emeklilik şartları ve yaşları sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan tabloda, erkek ve kadınlar için emeklilik için gerekli prim gün sayısı ve yaş şartları detaylı bir şekilde yer alıyor. SGK'nın resmi sitesinde yer alan emeklilik hesaplama aracı bireylerin emeklilik yaşını, gerekli prim gün sayısını ve sigortalılık süresini hesaplamalarına yardımcı oluyor.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 15:41 Güncelleme 26 Mart 2024, 15:41
1988 2013 öncesi sonrası sigortalı olana kombo müjde verildi! İşte yaşa göre kademeli emeklilik tablosu

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Her ülkede emeklilik yaşları ve hizmet süreleri farklılık gösteriyor. Türkiye'de ise emeklilik için genellikle belirli bir yaşa ulaşma, uzun yıllar boyunca çalışma ve düzenli prim ödemeleri gibi koşullar aranıyor. İşte erkekler ve kadınlar için emeklilik şartlarına dair detaylar!

Erkekler İçin Emeklilik Şartları

31.12.2008 ve sonrası: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 7100 gün, Emeklilik yaşı: 60 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 7000 gün, Emeklilik yaşı: 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 25 yıl veya 5975 gün, Emeklilik yaşı: 58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.1998: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 25 yıl veya 5900 gün, Emeklilik yaşı: 57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.1997: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 25 yıl veya 5825 gün, Emeklilik yaşı: 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 25 yıl veya 5750 gün, Emeklilik yaşı: 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 25 yıl veya 5675 gün, Emeklilik yaşı: 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 25 yıl veya 5600 gün, Emeklilik yaşı: 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 25 yıl veya 5525 gün, Emeklilik yaşı: 52 yaş
24.05.1988 ~ 23.11.1989: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 25 yıl veya 5450 gün, Emeklilik yaşı: 51 yaş

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

31.12.2008 ve sonrası: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 7100 gün, Emeklilik yaşı: 58 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 7000 gün, Emeklilik yaşı: 58 yaş
24.05.1999 ~ 08.09.1999: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 20 yıl veya 5975 gün, Emeklilik yaşı: 56 yaş

24.05.1998 ~ 23.05.1999: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 20 yıl veya 5975 gün, Emeklilik yaşı: 55 yaş
24.05.1996 ~ 23.05.1997: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 20 yıl veya 5900 gün, Emeklilik yaşı: 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.05.1992: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 20 yıl veya 5525 gün, Emeklilik yaşı: 49 yaş

24.05.1990 ~ 23.05.1991: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 20 yıl veya 5450 gün, Emeklilik yaşı: 48 yaş
24.05.1989 ~ 23.05.1990: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 20 yıl veya 5375 gün, Emeklilik yaşı: 47 yaş
24.05.1988 ~ 23.05.1989: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 20 yıl veya 5300 gün, Emeklilik yaşı: 46 yaş
24.05.1987 ~ 23.05.1988: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 20 yıl veya 5225 gün, Emeklilik yaşı: 45 yaş

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