1988 2013 öncesi sonrası sigortalı olana kombo müjde verildi! İşte yaşa göre kademeli emeklilik tablosu

24.05.1994 ~ 23.11.1995: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 25 yıl veya 5750 gün, Emeklilik yaşı: 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 25 yıl veya 5675 gün, Emeklilik yaşı: 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 25 yıl veya 5600 gün, Emeklilik yaşı: 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 25 yıl veya 5525 gün, Emeklilik yaşı: 52 yaş
24.05.1988 ~ 23.11.1989: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 25 yıl veya 5450 gün, Emeklilik yaşı: 51 yaş
Kadınlar İçin Emeklilik Şartları
31.12.2008 ve sonrası: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 7100 gün, Emeklilik yaşı: 58 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 7000 gün, Emeklilik yaşı: 58 yaş
24.05.1999 ~ 08.09.1999: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 20 yıl veya 5975 gün, Emeklilik yaşı: 56 yaş
24.05.1998 ~ 23.05.1999: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 20 yıl veya 5975 gün, Emeklilik yaşı: 55 yaş
24.05.1996 ~ 23.05.1997: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 20 yıl veya 5900 gün, Emeklilik yaşı: 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.05.1992: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 20 yıl veya 5525 gün, Emeklilik yaşı: 49 yaş
24.05.1990 ~ 23.05.1991: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 20 yıl veya 5450 gün, Emeklilik yaşı: 48 yaş
24.05.1989 ~ 23.05.1990: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 20 yıl veya 5375 gün, Emeklilik yaşı: 47 yaş
24.05.1988 ~ 23.05.1989: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 20 yıl veya 5300 gün, Emeklilik yaşı: 46 yaş
24.05.1987 ~ 23.05.1988: Sigorta primi ödeme başlangıç tarihi: Belirtilmemiş, Prim gün sayısı: 20 yıl veya 5225 gün, Emeklilik yaşı: 45 yaş