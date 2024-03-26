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EYT'siz 3615 ila 5480 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! Eksik gün prime yeni çizgelge çıktı! SGK'ya başvurup...

Günümüzde emeklilik, çalışan bireyler için önemli bir dönüm noktasıdır. Ancak emeklilik hakkı kazanabilmek için belirli prim ve yıl şartlarının tamamlanması gerekmektedir. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanırken, primlerini tamamlayamayanlara ise toplu ödeme alma imkanı sunulmaktadır.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 07:30 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:30
EYT’siz 3615 ila 5480 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! Eksik gün prime yeni çizgelge çıktı! SGK’ya başvurup...

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Türkiye'de emeklilik süreçleri ve prim ödemeleri, birçok vatandaş için önemli bir konudur. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar veya belirli şartları sağlayarak primlerini tamamlayanlar, emeklilik imkanına erişebilmektedir. Ancak bazı durumlarda emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlayamayanlar veya diğer şartları sağlayamayanlar için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler, emeklilik yaşını bekleyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Erken Emeklilik Şartları: SSK'lılar için 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlar için ise kadınlar için 7.200, erkekler için 9.000 prim günü tamamlama şartı bulunmaktadır. Ancak bu süreyi tamamlayamayanlar için kısmi emeklilik imkanı da bulunmaktadır. Bu durumda belirlenen yaş şartının da tamamlanması gerekmektedir.

Toplu Para İadesi ve Emekli Olamayanlar: Emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar veya emekli aylığı bağlanma şartlarını sağlayamayanlar için toplu para alma ve primlerini geri alma imkanı sunulmaktadır. Bu kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabilmektedir.

Hangi Primler İade Ediliyor?: SSK'lılar için 2008'den önce hem işçi hem de işveren primleri, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödenmektedir. Bağ-Kur'lular ise ödedikleri tüm primleri geri alabilmektedir. Ancak bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşmaktadır.

Ölen Kişilerin Yakınlarına İade İmkanı: Vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için belirli şartlar aranmaktadır. Ancak bu şartları sağlayamayan hak sahipleri, ödenen primleri toplu olarak alabilmektedir.

Yeniden Prim Ödeme İmkanı: Toptan ödeme alanlar, ihtiyaç duyduklarında ödedikleri primleri yeniden ihyâ edebilmektedir. Bu durumda, ödeme tutarı güncelleme katsayısı ile güncellenerek belirlenmektedir.

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