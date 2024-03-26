EYT’siz 3615 ila 5480 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! Eksik gün prime yeni çizgelge çıktı! SGK’ya başvurup...

Türkiye'de emeklilik süreçleri ve prim ödemeleri, birçok vatandaş için önemli bir konudur. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar veya belirli şartları sağlayarak primlerini tamamlayanlar, emeklilik imkanına erişebilmektedir. Ancak bazı durumlarda emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlayamayanlar veya diğer şartları sağlayamayanlar için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler, emeklilik yaşını bekleyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır.
Erken Emeklilik Şartları: SSK'lılar için 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlar için ise kadınlar için 7.200, erkekler için 9.000 prim günü tamamlama şartı bulunmaktadır. Ancak bu süreyi tamamlayamayanlar için kısmi emeklilik imkanı da bulunmaktadır. Bu durumda belirlenen yaş şartının da tamamlanması gerekmektedir.
Toplu Para İadesi ve Emekli Olamayanlar: Emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar veya emekli aylığı bağlanma şartlarını sağlayamayanlar için toplu para alma ve primlerini geri alma imkanı sunulmaktadır. Bu kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabilmektedir.