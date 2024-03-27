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Nisan ayı aile destek ödemeleri erken mi yatacak? Nisan 2024 aile destek parası alana bayram ikramiyesi var mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir sosyal destek programı olan Aile Destek Paketi, Nisan ayında da devam ediyor. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ve birçok aileyi rahatlatan bu ödemeler, belirlenen koşulları karşılayan ailelere sunulmaktadır. Devletin sağladığı bu önemli destek, özellikle zor zamanlardan geçen aileler için büyük bir yardım ve umut kaynağı olmaya devam ediyor. Peki, Nisan ayı aile destek ödemeleri erken mi yatacak? Nisan 2024 aile destek parası alana bayram ikramiyesi var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 10:50 Güncelleme 27 Mart 2024, 10:52
Nisan ayı aile destek ödemeleri erken mi yatacak? Nisan 2024 aile destek parası alana bayram ikramiyesi var mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

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Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan destek ödemeleri düzenli olarak devam ediyor. 12 ay boyunca süren bu destek programı kapsamında ailelere çocukları için ayrıca ödeme yapılmaktadır. Bu kapsamda, Nisan ayında yapılacak ödemelerinin tarihi de merak ediliyor. Peki, Nisan ayı aile destek ödemeleri erken mi yatacak? Nisan 2024 aile destek parası alana bayram ikramiyesi var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NİSAN AYI NE ZAMAN YATACAK?

Henüz bu konu hakkında bir tarih verilmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi ödemelerine dair bir açıklama gelirse haberimize ekleyeceğiz.

Aile destek ödemesi alanlar bayram ikramiyelerinden yararlanamaz.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az - 850 TL

ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

1-2 çocuklu hanelere - 350 TL

3 çocuklu hanelere - 450 TL

4 çocuklu hanelere - 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

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