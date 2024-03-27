Nisan ayı aile destek ödemeleri erken mi yatacak? Nisan 2024 aile destek parası alana bayram ikramiyesi var mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

450 TL ve altı - 1.250 TL

Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ