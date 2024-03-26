5-10-15 yıllık sigortayla emeklilik tarihi çıkartma tablosu! 3596-5375-7183 primi biriken voleyi vurdu

Askerlik Borçlanması: Erkekler için Erken Emeklilik Fırsatı Erkek çalışanlar için askerlik süresi, erken emekliliğin kapılarını aralayan önemli bir faktördür. Sigortalı olmadan önce tamamlanmış olan askerlik süresinin borçlanılması, sigorta başlangıç tarihini geriye çekerek, prim gün sayısını artırır. Bu sayede, erkekler de emeklilik yaşını öne çekerek, daha erken bir tarihte emeklilik ayrıcalıklarından faydalanabilirler.

10 Yıl Prim ve 3600 Gün: Kısmi Emeklilik İmkanı 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için sunulan kısmi emeklilik seçeneği, 15 yıllık sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirenler için geçerlidir. Kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşında emeklilik mümkündür. Bu formül, uzun yıllar çalışmak zorunda kalmadan emekli olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunar.

Çocuklar Avantajı: Anneler için Erken Emeklilik Yolu Kadın çalışanlar, çocuk sahibi olmanın getirdiği avantajlarla daha erken emekli olma şansına sahiptir. Sigorta başlangıcından önce doğmuş olan 3 çocuk için yapılabilecek borçlanma, annelere toplamda 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl prim avantajı sağlar. Bu durum, çocuk sahibi olan kadınların emeklilik yaşını önemli ölçüde öne çekmekte ve emeklilik hayallerine daha erken kavuşmalarını sağlamaktadır.

Yüzde 60 Sağlık Raporu: Malulen Emeklilik İş göremezlik durumunda olan ve çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybeden sigortalılar, sağlık raporu ile malulen emekli olabilir. Bu durum için gerekli olan minimum 1800 gün prim ödeme şartı, birçok çalışan için erken emeklilik yolunu açar.

Vergi İndirimi: Engelli Çalışanlar için Erken Emeklilik Engelli vatandaşlar, yüzde 40 ve üzeri bir engellilik durumunda vergi indirimi alabilir ve yaş şartı aranmaksızın belirli bir prim gün sayısını tamamlayarak emekli olabilirler. Bu, engelli çalışanların emeklilik planlarını daha erken yaşlarda gerçekleştirmelerine olanak tanır.