Nisan ayına girmemizle birlikte, memur ve emekli vatandaşlarımızın maaş ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçmiş bayramda önceden hesaplara yatırılan ödemelerin ardından, Nisan ayı için merakla beklenen ödemelerin ne zaman gerçekleşeceği konusu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, maaşlar bayramdan önce yatacak mı 2024? Memur ve memur emeklisi maaşları erken mi ödenecek? 4A-4B-4C Nisan ayı ödeme takvimi!
NİSAN AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?
Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde yatırılıyor.
Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında emeklilere bayram ikramiyesi ile beraber maaş ödemeleri öne çekilerek bayramdan önce yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram öncesinde 8-9 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu.
Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.
Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin öne çekildiğine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.