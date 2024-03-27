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Nisan ayına girmemizle birlikte, memur ve emekli vatandaşlarımızın maaş ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçmiş bayramda önceden hesaplara yatırılan ödemelerin ardından, Nisan ayı için merakla beklenen ödemelerin ne zaman gerçekleşeceği konusu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, maaşlar bayramdan önce yatacak mı 2024? Memur ve memur emeklisi maaşları erken mi ödenecek? 4A-4B-4C Nisan ayı ödeme takvimi!

NİSAN AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK? Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde yatırılıyor.



Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında emeklilere bayram ikramiyesi ile beraber maaş ödemeleri öne çekilerek bayramdan önce yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram öncesinde 8-9 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu.