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Maaşlar bayramdan önce yatacak mı 2024? Memur ve memur emeklisi maaşları erken mi ödenecek? 4A-4B-4C Nisan ayı ödeme takvimi!

Nisan ayı, hem memurlar hem de emekli vatandaşlar için önemli bir dönemi işaret ediyor. Bu ay, maaş ödemelerinin yanı sıra, bayram ikramiyelerinin de ödenmesiyle özellikle beklenen ve heyecanla karşılanan bir zaman dilimi haline geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alırken, Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşlarını almaktadırlar. Bu rutin ödeme takviminin, özel günler veya bayramlar gibi özel zaman dilimlerinde değişiklik gösterip göstermeyeceği, herkesin merak ettiği bir konu.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 09:59 Güncelleme 27 Mart 2024, 09:59
Maaşlar bayramdan önce yatacak mı 2024? Memur ve memur emeklisi maaşları erken mi ödenecek? 4A-4B-4C Nisan ayı ödeme takvimi!

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Nisan ayına girmemizle birlikte, memur ve emekli vatandaşlarımızın maaş ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçmiş bayramda önceden hesaplara yatırılan ödemelerin ardından, Nisan ayı için merakla beklenen ödemelerin ne zaman gerçekleşeceği konusu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, maaşlar bayramdan önce yatacak mı 2024? Memur ve memur emeklisi maaşları erken mi ödenecek? 4A-4B-4C Nisan ayı ödeme takvimi!

NİSAN AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde yatırılıyor.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında emeklilere bayram ikramiyesi ile beraber maaş ödemeleri öne çekilerek bayramdan önce yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram öncesinde 8-9 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu.



Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.

Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin öne çekildiğine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.



EMEKLİLER NİSAN AYINDA İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi 2024 yılının Nisan ayında maaşlarının yanı sıra ikramiye ödemesi de alacak.



Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi %50 artışla birlikte 3.000 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.



GEÇTİĞİMİZ YIL EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATIRILDI

2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14,16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırıldı.

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