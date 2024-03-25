Yarısı Bizden Kampanyası’nın ilk temeli Üsküdar’da atıldı! Yarısı Bizden Kampanyası’na nasıl başvurulur?

Yarısı Bizden Kampanyası'na müracaat eden ve başvuruları onaylanan Şüküre Başkan, Hayrullah Başkan ve Mesut Uçar, devletin verdiği 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği ile Üsküdar ilçesi Salacak Mahallesi'ndeki binalarının temelini atarak inşaata başladı.

Kampanyadan faydalanan ve Salacak Mahallesi'nde yaşayan Hayrullah Başkan, binalarının çok eski olduğunu ve çürümeye başladığını ifade etti.