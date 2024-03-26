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1875 Günle Başlayan Erken Emeklilik Müjdesi Geldi! 49-52-54 Yaşla Emeklilik Hayaliniz Gerçek Oluyor

Milyonlarca kişi, emeklilik süreçlerini yakından takip ederek erken emeklilik imkanlarını araştırıyor. Ülkemizde emekli olabilmek için belirlenen temel şartlar arasında prim ödeme, yaş sınırı ve sigortalılık süresi gibi önemli maddeler bulunuyor. Ancak, bazı özel durumlar ve mesleklerde emeklilik süresi geriye çekilebiliyor. Bu da çalışanların emeklilik planlamalarında önemli bir etken haline geliyor. Bazı özel durumlar, bireylerin emeklilik süreçlerini hızlandırabiliyor.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 08:38 Güncelleme 26 Mart 2024, 08:38
1875 Günle Başlayan Erken Emeklilik Müjdesi Geldi! 49-52-54 Yaşla Emeklilik Hayaliniz Gerçek Oluyor

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Emeklilik birçok çalışanın uzun yıllar süren emeğinin ardından hayalini kurduğu bir döneme adım atıyor. Ancak bu sürecin ne zaman başlayacağı, yasalara göre belirlenen yaş, prim günü ve hizmet süresi gibi faktörlere bağlı oluyor. Bu süreçte, 1800 gün prim ödeme ve belirli bir hizmet süresinin tamamlanması gerekmektedir.

1800 GÜNLE EMEKLİLİK

Sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesinin en az %60'ını kaybeden vatandaşlar için malulen emeklilik imkanı bulunuyor. Bu durumdaki kişiler, 10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim ödeme şartını yerine getirdiklerinde, malulen emeklilik maaşı almaya hak kazanabiliyorlar.

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK YOLLARI

10 yıl prim ödeme ile emeklilik, bazı özel şartlar altında mümkün olabiliyor. Bu şartlar arasında, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak ve SSK'lı olmak bulunuyor. Bu koşullar altında, kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyorlar.

KISMİ EMEKLİLİK: 15 YIL VE 3600 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK

15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getiren vatandaşlar, kısmi emeklilik adı verilen bir yöntemle emekliliklerini öne çekebiliyorlar. Bu yöntemle kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşından itibaren emekli olabiliyorlar.

ERKEKLER VE KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Emeklilik şartları cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. Erkekler için, sigorta başlangıç tarihine ve prim gün sayısına bağlı olarak, emeklilik yaşı 44'ten 60'a kadar değişebilmektedir. Kadınlarda ise bu yaş aralığı 38'den 58'e kadar farklılık gösterir.

Erkekler için emeklilik şartları

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 31.12.2008 ve sonrası
Prim Gün Sayısı: 7100 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 60 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 09.09.1999 ~ 31.12.2008
Prim Gün Sayısı: 7000 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 60 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.11.1998 ~ 08.09.1999
Prim Gün Sayısı: 25 yıl; 5975 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 58 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1997 ~ 23.11.1998
Prim Gün Sayısı: 25 yıl; 5900 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 57 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.11.1995 ~ 23.05.1997
Prim Gün Sayısı: 25 yıl; 5825 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 56 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1994 ~ 23.11.1995
Prim Gün Sayısı: 25 yıl; 5750 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 55 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.11.1992 ~ 23.05.1994
Prim Gün Sayısı: 25 yıl; 5675 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 54 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1991 ~ 23.11.1992
Prim Gün Sayısı: 25 yıl; 5600 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 53 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.11.1989 ~ 23.05.1991
Prim Gün Sayısı: 25 yıl; 5525 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 52 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1988 ~ 23.11.1989
Prim Gün Sayısı: 25 yıl; 5450 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 51 yaş

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 31.12.2008 ve sonrası
Prim Gün Sayısı: 7100 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 58 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 09.09.1999 ~ 31.12.2008
Prim Gün Sayısı: 7000 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 58 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1999 ~ 08.09.1999
Prim Gün Sayısı: 20 yıl; 5975 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 56 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1998 ~ 23.05.1999
Prim Gün Sayısı: 20 yıl; 5975 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 55 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1996 ~ 23.05.1997
Prim Gün Sayısı: 20 yıl; 5900 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 54 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1995 ~ 23.05.1996
Prim Gün Sayısı: 20 yıl; 5825 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 53 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1994 ~ 23.05.1995
Prim Gün Sayısı: 20 yıl; 5750 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 52 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1993 ~ 23.05.1994
Prim Gün Sayısı: 20 yıl; 5675 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 51 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1992 ~ 23.05.1993
Prim Gün Sayısı: 20 yıl; 5600 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 50 yaş

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1991 ~ 23.05.1992
Prim Gün Sayısı: 20 yıl; 5525 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 49 yaş

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