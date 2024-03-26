1875 Günle Başlayan Erken Emeklilik Müjdesi Geldi! 49-52-54 Yaşla Emeklilik Hayaliniz Gerçek Oluyor

KISMİ EMEKLİLİK: 15 YIL VE 3600 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK
15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getiren vatandaşlar, kısmi emeklilik adı verilen bir yöntemle emekliliklerini öne çekebiliyorlar. Bu yöntemle kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşından itibaren emekli olabiliyorlar.
ERKEKLER VE KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Emeklilik şartları cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. Erkekler için, sigorta başlangıç tarihine ve prim gün sayısına bağlı olarak, emeklilik yaşı 44'ten 60'a kadar değişebilmektedir. Kadınlarda ise bu yaş aralığı 38'den 58'e kadar farklılık gösterir.
Erkekler için emeklilik şartları
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 31.12.2008 ve sonrası
Prim Gün Sayısı: 7100 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 60 yaş
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 09.09.1999 ~ 31.12.2008
Prim Gün Sayısı: 7000 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 60 yaş
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.11.1998 ~ 08.09.1999
Prim Gün Sayısı: 25 yıl; 5975 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 58 yaş
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1997 ~ 23.11.1998
Prim Gün Sayısı: 25 yıl; 5900 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 57 yaş
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.11.1995 ~ 23.05.1997
Prim Gün Sayısı: 25 yıl; 5825 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 56 yaş
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1994 ~ 23.11.1995
Prim Gün Sayısı: 25 yıl; 5750 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 55 yaş
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.11.1992 ~ 23.05.1994
Prim Gün Sayısı: 25 yıl; 5675 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 54 yaş
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1991 ~ 23.11.1992
Prim Gün Sayısı: 25 yıl; 5600 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 53 yaş
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.11.1989 ~ 23.05.1991
Prim Gün Sayısı: 25 yıl; 5525 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 52 yaş
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1988 ~ 23.11.1989
Prim Gün Sayısı: 25 yıl; 5450 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 51 yaş
Kadınlar İçin Emeklilik Şartları
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 31.12.2008 ve sonrası
Prim Gün Sayısı: 7100 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 58 yaş
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 09.09.1999 ~ 31.12.2008
Prim Gün Sayısı: 7000 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 58 yaş
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1999 ~ 08.09.1999
Prim Gün Sayısı: 20 yıl; 5975 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 56 yaş
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1998 ~ 23.05.1999
Prim Gün Sayısı: 20 yıl; 5975 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 55 yaş
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi: 24.05.1996 ~ 23.05.1997
Prim Gün Sayısı: 20 yıl; 5900 gün
Emeklilik Yaşı Şartı: 54 yaş