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Son dakika: Maaşa göre kime ne kadar promosyon verilecek? İlk günden rekor kırıldı! İşte Ziraat Bankası'nın promosyon hesabı! Güncelleme başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilere zamlı promosyon için başvuru süreci başladı. Kamu bankaları başvuru için internet, telefon ve SMS gibi kolaylıkları devreye aldı. Peki maaşa göre kime, ne kadar promosyon verilecek? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 16:06 Güncelleme 26 Mart 2024, 08:28
Son dakika: Maaşa göre kime ne kadar promosyon verilecek? İlk günden rekor kırıldı! İşte Ziraat Bankası’nın promosyon hesabı! Güncelleme başvurusu nasıl yapılır?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarının emeklilere yönelik promosyon tutarlarının 8 bin ile 12 bin lira aralığına yükseltildiğini açıklamasının ardından başvurular başlarken, detaylar da belli oldu.

Kamu bankalarının emekli promosyonları netleşirken, ilk günden başvuru rekoru kırıldı.

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonunda en çok merak edilen konulardan biri maaşa göre kimin ne kadar ödeme alacağıydı.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU BAŞLADI!

Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında Kasım 2022'de imzalanan protokol kapsamında taban promosyon tutarları gelir/aylıkları 3 bin 500 liraya kadar olanlar için 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlar için 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlar için 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlar için 5 bin lira olarak belirlenmişti. Şimdi hem maaş dilimleri hem de promosyon tutarları güncellendi.

Ziraat Katılım'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 3 yıllık taahhütte bulunanların maaşa göre promosyon tutarları şöyle oldu:

* Maaşı 10.000 liraya kadar (10.000 TL hariç) kadar olanlara 5.000 lira,

* 10.000-15.000 lira (15.000 TL hariç) arasında olanlara 8.000 lira,

* 15.000-20.000 lira (20.000 TL hariç) arasında olanlara 10.000 lira,

* 20.000 lira ve daha fazla olanlara 12.000 lira.

NASIL BAŞVURULACAK?
Güncelleme için maaş alınan bankanın şubelerine gidilebileceği gibi, bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri, ATM'leri, Müşteri İletişim Merkezleri üzerinden de başvuru yapılması mümkün. Hatta bankalar SMS ile de başvuru almaya başladı.

Ziraat Bankası, "4757'ye 'PRO' yazıp bir boşluk bırakıp 'TC Kimlik Numarası'nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır" açıklaması yaptı.

İLK ÖDEME 28 MART'TA
Emeklilere zamlı promosyon ödemeleri ise 28 Mart itibarıyla yapılmaya başlanacak. Kamu bankalarıyla birlikte özel bankalar da promosyon tutarlarını güncelleyecek.

TAAHHÜT SÜRÜYORSA

3 yıllık taahhüt süresini tamamlamamış olanların aynı bankadaki promosyonları güncellenirken önceki anlaşmadan kalan sürenin tutarı ya emekli tarafından bankaya geri verilecek ya da banka tarafından yeni ödenecek promosyondan düşülecek. Kalan sürenin tutarını bulmak için alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek.

Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Banka bu tutarı iade alarak yeni tutarı ödeyebileceği gibi, iade almayıp yeni yapacağı promosyon ödemesinden bu tutarı indirebilecek.

MAAŞ NASIL TAŞINACAK?
İsteyen emekliler maaş taşıma işlemi de yapabilecek. Farklı bankaya geçilecekse öncelikle taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek gerekiyor. Ardından da banka değişikliği yapılmalı.

Bu işlem e-Devlet'ten kolayla yapılıyor. Son olarak da yeni bankaya mobil uygulamadan ya da şubeden promosyon başvurusu yapılarak işlem tamamlanıyor.

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