Son dakika: Maaşa göre kime ne kadar promosyon verilecek? İlk günden rekor kırıldı! İşte Ziraat Bankası’nın promosyon hesabı! Güncelleme başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Katılım'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 3 yıllık taahhütte bulunanların maaşa göre promosyon tutarları şöyle oldu:
* Maaşı 10.000 liraya kadar (10.000 TL hariç) kadar olanlara 5.000 lira,
* 10.000-15.000 lira (15.000 TL hariç) arasında olanlara 8.000 lira,
* 15.000-20.000 lira (20.000 TL hariç) arasında olanlara 10.000 lira,
* 20.000 lira ve daha fazla olanlara 12.000 lira.
NASIL BAŞVURULACAK?
Güncelleme için maaş alınan bankanın şubelerine gidilebileceği gibi, bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri, ATM'leri, Müşteri İletişim Merkezleri üzerinden de başvuru yapılması mümkün. Hatta bankalar SMS ile de başvuru almaya başladı.
Ziraat Bankası, "4757'ye 'PRO' yazıp bir boşluk bırakıp 'TC Kimlik Numarası'nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır" açıklaması yaptı.