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Kamu bankalarından emekliye promosyon silbaştan değişti: 8.000-9.000-10.000-12.000 TL PROMOSYON ÖDEME tablosu! Ziraat Bankası, Vakıfbank...

Kamu bankaları emekli promosyonlarında güncelleme yaptı! Alınan maaşa göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödenecek. Promosyon almak için: Emekli maaşınızı kamu bankalarından birine taşımanız gerekiyor. 3 yıl boyunca bankadan maaş almanız taahhüdü vermeniz gerekiyor.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 09:33 Güncelleme 25 Mart 2024, 09:33
Kamu bankalarından emekliye promosyon silbaştan değişti: 8.000-9.000-10.000-12.000 TL PROMOSYON ÖDEME tablosu! Ziraat Bankası, Vakıfbank...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kamu bankalarının emekli promosyon tutarlarını güncelledi. Artık emekli promosyonları, 8.000 ile 12.000 lira arasında alınan emekli maaşlarına göre değişkenlik gösterecek.Bu gelişmenin ardından Bakan Işıkhan, promosyon güncelleme başvuruları ve ödeme tarihlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kamu bankalarından promosyon almayı hedefleyen emekliler, bu açıklamayla birlikte başvuru tarihlerini takip etmeye başladı. İşte Kamu bankaları emekli promosyonu ve tüm detaylar...

Emekliye promosyon müjdesi! Yeni rakamlardan nasıl yararlanılacak?

KAMU BANKALARININ ESKİ PROMOSYON TUTARI

Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL
3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL
7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL
10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL

BEKLENEN GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI 2024

Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 8.000 TL
3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 9.500 TL
7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 10.500 TL
10.000 lira ve daha fazla olanlara 12.000 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından henüz yeni promosyon tutarları güncellenmedi. Yukaarıdaki rakamlar tahminidir. Bankalar sayflarını güncellediğinde haberimizde yer alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında " Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." dedi.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında ise banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerin maaşlarını aldıkları yerden bu ödemeleri alabileceklerini vurguladı. "Erdoğan "Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. " ifadelerini kullandı.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NASILIR ALINIR?

Banka promosyonu başvuruları ilgili bankanın şubelerinden, internet bankacılığından mobil uygulaması üzerinden ATM'lerden ve SMS yöntemiyle başvuru yapabilirler. Promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekmektedir.

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