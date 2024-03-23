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2000'li Yıllardan Sonraki En Büyük Altın Rezervi Bulundu

Norveç ve Grönland Denizi'nin derinliklerinde gerçekleştirilen titiz araştırmalar, dünya genelinde heyecan yaratacak bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Norveçli bilim insanları bölgede varlığı tespit edilen değerli mineral ve metal yataklarının, dünya genelindeki yıllık üretimin neredeyse iki katı büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Bu muazzam keşif Norveç'in zengin doğal kaynak envanterine altın, gümüş, bakır ve çinko gibi önemli metallerin eklenmesi anlamına geliyor.

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 08:35 Güncelleme 23 Mart 2024, 08:35
2000’li Yıllardan Sonraki En Büyük Altın Rezervi Bulundu

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Norveç Petrol Müdürlüğü (NPD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Norveçli bir araştırma ekibi ülkenin geniş kıta sahanlığının deniz yatağının altında büyük miktarda metal ve mineral rezervleri keşfetti. Bu bölgelerde yer alan yatakların, dünya çapında yıllık çıkarılan hacmin yaklaşık iki katı olan rezerve sahip olduğu düşünülüyor.

MİLYONLARCA TONLUK REZERV

Norveç Petrol Müdürlüğü (NPD), yapılan araştırmaların Norveç Denizi ve Grönland Denizi'nin derinliklerinde büyük miktarda polimetalik sülfürler keşfedildiğini açıkladı.

İlk tahminlere göre, bu yataklar 38 milyon ton bakır, 45 milyon ton çinko, 2 bin 317 ton altın ve 85 bin ton gümüş içeriyor. Ayrıca, manganez kabukları 24 milyon ton magnezyum, 3,1 milyon ton kobalt ve 1,7 milyon ton seryum gibi nadir toprak metalleri barındırıyor.

NPD'nin Teknoloji ve Analiz Direktörü Kjersti Dahle, bulunan minerallerin önemine dikkat çekerek, magnezyum, niyobyum, kobalt ve nadir toprak minerallerinin Avrupa Komisyonu'nun kritik mineraller listesinde yer aldığını belirtti.

Dahle, özellikle neodimyum ve disprosyum gibi pahalı nadir minerallerin, rüzgar türbinleri ve elektrikli araç motorları gibi yenilenebilir enerji teknolojilerinde hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bu büyük keşfin, Norveç Denizi ve Grönland Denizi'nin ekonomik değerini artırması ve bölgeyi global madencilik endüstrisi için cazip bir noktaya dönüştürmesi bekleniyor.

Altın ve diğer değerli metallerin yanı sıra kritik öneme sahip nadir toprak metallerinin varlığı, hem Norveç ekonomisi için hem de küresel teknoloji ve yenilenebilir enerji sektörleri için yeni fırsatlar sunuyor.

Norveç ve ortakları, bu keşfin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirme yolunda önemli adımlar atmaya hazırlanırken, dünya çapında enerji ve teknoloji sektörleri bu gelişmeyi yakından takip ediyor. Norveç'in bu dev mineral kaynaklarını nasıl yöneteceği ve bu kaynakların küresel piyasalara nasıl entegre edileceği, gelecek yıllarda en çok merak edilen konular arasında yer alacak.

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