2000’li Yıllardan Sonraki En Büyük Altın Rezervi Bulundu

Norveç Petrol Müdürlüğü (NPD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Norveçli bir araştırma ekibi ülkenin geniş kıta sahanlığının deniz yatağının altında büyük miktarda metal ve mineral rezervleri keşfetti. Bu bölgelerde yer alan yatakların, dünya çapında yıllık çıkarılan hacmin yaklaşık iki katı olan rezerve sahip olduğu düşünülüyor.
MİLYONLARCA TONLUK REZERV
Norveç Petrol Müdürlüğü (NPD), yapılan araştırmaların Norveç Denizi ve Grönland Denizi'nin derinliklerinde büyük miktarda polimetalik sülfürler keşfedildiğini açıkladı.
İlk tahminlere göre, bu yataklar 38 milyon ton bakır, 45 milyon ton çinko, 2 bin 317 ton altın ve 85 bin ton gümüş içeriyor. Ayrıca, manganez kabukları 24 milyon ton magnezyum, 3,1 milyon ton kobalt ve 1,7 milyon ton seryum gibi nadir toprak metalleri barındırıyor.