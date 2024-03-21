Son dakika: Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından İslam Memiş’ten flaş altın tahmini! Altın fiyatları ne kadar olacak? Altın almalı mı satmalı mı?

Ons ve gram tarafında yeni rekorlar gördük. 2.223 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın karşımızda. Şu anda 2.208 dolar seviyesinde.

ALTIN İÇİN FLAŞ TAHMİN!

Gram altında 2.548 lira seviyesine kadar fiziki altın tarafında yükseliş yaptı. Şu anda 2.515-17 seviyesinde. Her gün yeni bir rekorun kırıldığını aslında bize göstermiş oluyor.