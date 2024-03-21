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Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından İslam Memiş'ten flaş altın tahmini! Altın fiyatları ne kadar olacak? Altın almalı mı satmalı mı?

Son dakika haberleri... Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te yüzde 50'ye çıkarmasının ardından Altının gram fiyatı 2.301 liradan işlem görürken yüzde 1 gerileyerek 2.277 liraya indi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları tarafındaki hareketlilik sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Merkez'in faiz kararını sürpriz olarak nitelendiren Memiş, altın fiyatları için de flaş bir tahminde bulundu. Peki altın fiyatları ne kadar olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 15:53 Güncelleme 21 Mart 2024, 16:05
Son dakika: Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından İslam Memiş’ten flaş altın tahmini! Altın fiyatları ne kadar olacak? Altın almalı mı satmalı mı?

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Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 45'ten 50'ye çıkarması piyasaları da hareketlendirdi.

Karar öncesi, 32,4170 seviyesinde olan dolar/TL, faiz kararı sonrası yaklaşık yüzde 1,2 düşüşle 32,0230 seviyesine inerken, avro/TL de yaklaşık yüzde 1,4 azalışla 35,0110'a geriledi. Avro/TL karar öncesi 35,5140 seviyesinde bulunuyordu.

Karar öncesi, 32,4170 seviyesinde olan dolar/TL, faiz kararı sonrası yaklaşık yüzde 1,2 düşüşle 32,0230 seviyesine inerken, avro/TL de yaklaşık yüzde 1,4 azalışla 35,0110'a geriledi. Avro/TL karar öncesi 35,5140 seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası kararı sonrası borsa, dövizi altın nasıl tepki verdi?

Altının gram fiyatı da Merkez Bankasının faiz kararı öncesi, 2.301 liradan işlem görürken, söz konusu kararında ardından yüzde 1 gerileyerek 2.277 liraya indi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları tarafındaki hareketlilik sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte İslam Memiş'in altın fiyatları ile ilgili açıklamaları:

Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalar için sürpriz oldu. Piyasaların genel kanısı faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi. 500 baz puanlık faiz artırımı bekleniyordu ama mayıs veya haziran ayında bekleniyordu. Bugün 500 baz puanlık faiz artırımı yapması piyasalar için sürpriz oldu.

Genel itibariyle pozitif bir havaya neden olduğunu gözlemliyoruz.

Döviz kurlarında bir gerileme var. Yüzde 1 civarında bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz.

Borsa'nın tekrar hızlıca toparlandığını gözlemliyoruz. Genel itibariyle bugünkü kararın piyasaları şaşırtan bir karar olduğunu söyleyebilirim.

Altın fiyatlarında bugün yeni rekorlar gördük. Bu hafta önemliydi. Özellikle dün akşam Fed'in faiz kararı vardı. Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda Fed faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Haziran sonrası faiz indirimlerinin sinyalini verdi.

Ons ve gram tarafında yeni rekorlar gördük. 2.223 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın karşımızda. Şu anda 2.208 dolar seviyesinde.

ALTIN İÇİN FLAŞ TAHMİN!
Gram altında 2.548 lira seviyesine kadar fiziki altın tarafında yükseliş yaptı. Şu anda 2.515-17 seviyesinde. Her gün yeni bir rekorun kırıldığını aslında bize göstermiş oluyor.

Uzun vadede beklentimiz aynı 3 bin – 3 bin 500 lira aralığı.

Ama kısa vadede biraz dikkat etmekte fayda var. Nisan ayı mart ayına kıyasla biraz daha sakin bir seyirde geçebilir. Kar satışlarına mahkum olan bir ons altın ve gram altın var. Bugünlerde gram altının karşısında mesela euronun, sterlinin veya borsanın daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Zaman zaman kar satışları mutlaka olacaktır altın fiyatlarında buraları takip etmeyi sürdüreceğiz.

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