Garanti Bankası Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır? E-Devlet Garanti Bankası Emekli Promosyon Başvuru Ekranı

Emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı olan banka promosyon ları, 2024 yılında yeniden güncellendi. Kamu bankaları, emeklilere yönelik promosyon tutarlarını artırdı ve bu adım emeklilerin beklentilerini karşılamaya yönelik önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. İşte, kamu bankalarının emeklilere yapacağı yeni promosyon tutarları...

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki bir mitingde emeklilere yönelik büyük bir müjde verdi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, kamu bankaları emekli promosyon larını 8 bin TL ile 12 bin TL arasında bir miktarla güncelleyecek. "Kamu bankalarımız bu yıl için promosyon ödemelerini 8 bin TL'den başlayıp 12 bin TL'ye kadar belirledi. Diğer bankaların da bu rakamları geçmemesi umudu içindeyim," ifadelerine yer verdi. Daha önce Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi bankalar en fazla 5 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyordu. Bu gelişmeyle birlikte, emeklilerin maaş tutarına göre alacakları promosyonlar, kamu bankalarında önemli ölçüde artacak.

GARANTİ BANKASI YENİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Garanti Bankası, emeklilere 7.500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Bu promosyona ek olarak, belirli bir miktar kredi kartı harcaması yapılması halinde 1.000 TL bonus da ekleniyor, toplamda 8.500 TL'ye varan bir avantaj sağlıyor.İş Bankası, SGK ile yapılan anlaşma çerçevesinde, emekli maaşını bankaya taşıyan veya ilk kez ödeme alan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon sunuyor.

Henüz yeni zamlı miktar için banka tarafından açıklama gelmedi. Liste yenilendiğinde haberimizde olacaktır.