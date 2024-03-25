Garanti Bankası Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır? E-Devlet Garanti Bankası Emekli Promosyon Başvuru Ekranı

Özel Bankaların Durumu Ne Olacak?
Kamu bankalarının promosyonları 12 bin TL'ye çıkarmasının ardından tüm gözler özel bankalara çevrildi. Mart ayından itibaren bazı özel bankaların promosyon miktarlarını artırdığı gözlemlendi. Özel bankaların da promosyonlarını güncellemesi beklenirken, şu anda 15 bin TL'ye varan ödeme yapan bankalar bulunuyor.
Bankalardan Gelen Promosyon Haberleri
Akbank, belirli bir dönemde maaşını bankaya taşıyan emeklilere 10.000 TL'ye varan promosyonlar sunuyor. Ayrıca, Axess veya Wings kredi kartı için verilen otomatik fatura ödeme talimatlarına ek olarak 2.500 TL chip-para ödülü sunarak toplamda 12.500 TL ödül fırsatı yaratıyor.
ING Bank, SGK emeklilerine, maaşlarını bankaya taşıyanlara göre değişen miktarlarda, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatı verenlere ek olarak 5.000 TL'ye kadar daha ekstra promosyon öneriyor. Böylece toplamda 15.000 TL'ye varan bir promosyon elde edilebilir.
Yapı Kredi, belirli bir dönemde SGK emekli aylığını bankadan alma taahhüdünde bulunan müşterilere 12.500 TL'ye varan nakit promosyon vaat ediyor. Ayrıca, yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda ekstra 1.500 TL nakit ödül sunuluyor.
QNB Finansbank, emeklilere 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartı için yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere, toplamda 9.200 TL'ye varan promosyon öneriyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli promosyonlarıyla ilgili önemli bir duyuru yaptı. Işıkhan, kamu bankalarının promosyon güncellemeleri için başvuruların pazartesi gününden itibaren alınmaya başlanacağını bildirdi. Bakan Işıkhan, "28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" şeklinde konuştu. Bu bilgiyle birlikte emeklilerin promosyon ödemeleri konusunda net bir tarih vermiş oldu.
Emekli Promosyonu Nasıl Alınır?
Emekli maaş promosyonundan yararlanmak isteyen emekliler için birkaç adım bulunuyor. Emekliler, istekleri bankadan maaşlarını alabilirler ve bankalar, maaşlarını kendi bankalarından çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaş tutarına göre değişen miktarlarda banka promosyonu veriyor. Emekliler, maaşlarını taşımak istediklerinde, yeni bankalarına bu durumu bildirmek zorundalar. Bu bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor; ancak bu durumda, mevcut bankada kalınan süreye göre hesaplanan promosyon miktarı emeklide kalırken, kalan kısmı iade ediliyor.
Emeklilerin Beklentisi ve Bankaların Rekabeti
Kamu ve özel bankalar arasındaki bu rekabet, emeklilere sunulan promosyon miktarlarının artmasına yol açıyor. Emekliler, artık daha yüksek promosyonlar ve ekstra avantajlar bekliyorlar. Bankaların sunduğu promosyonlar, sadece nakit ödemeyle sınırlı kalmıyor; ekstra bonuslar, indirimler ve ödül puanları gibi çeşitli avantajlar da sunuluyor. Bu durum, emeklilerin banka seçimlerinde önemli bir faktör haline geliyor.