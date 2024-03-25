Bu bilgiler, bankaların yeni faiz oranlarına göre ne kadar kazanç sağladığını gösteriyor. Her bankanın faiz oranı farklı. Bu yüzden, paranızı nereye yatıracağınıza karar verirken dikkatli olun.

Mevduat faizi hesaplama iki şekilde olur: basit faiz ve bileşik faiz. Basit faizde, faiz sadece ana paraya uygulanırken, bileşik faizde faiz, ana paranın yanı sıra birikmiş faiz üzerine de uygulanır.