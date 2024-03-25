Merkez Bankası, faizleri değiştirdi. Yüzde 45 olan faiz oranı, yüzde 50'ye çıktı. Bankalar, bu değişiklikten sonra mevduat faizlerini güncelledi. Yeni faiz oranlarıyla, 1 milyon liranın bir ayda ne kadar kazanç getirdiğine bakalım.
Merkez Bankası, faizleri değiştirdi. Yüzde 45 olan faiz oranı, yüzde 50'ye çıktı. Bankalar, bu değişiklikten sonra mevduat faizlerini güncelledi. Yeni faiz oranlarıyla, 1 milyon liranın bir ayda ne kadar kazanç getirdiğine bakalım.
ING Bank
Alternatif Bank
TEB - Türk Ekonomi Bankası
DenizBank
Odea Bank
Fibabanka
Anadolubank
Bu bilgiler, bankaların yeni faiz oranlarına göre ne kadar kazanç sağladığını gösteriyor. Her bankanın faiz oranı farklı. Bu yüzden, paranızı nereye yatıracağınıza karar verirken dikkatli olun.
Mevduat faizi hesaplama iki şekilde olur: basit faiz ve bileşik faiz. Basit faizde, faiz sadece ana paraya uygulanırken, bileşik faizde faiz, ana paranın yanı sıra birikmiş faiz üzerine de uygulanır.
Mevduat faiz oranları, ekonomik koşullar, Merkez Bankası'nın politikaları ve bankaların kendi stratejileri gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Faiz oranları yükseldiğinde, genellikle insanlar daha fazla tasarruf yapmayı tercih ederler çünkü bankaların sunduğu getiri daha yüksektir. Faiz oranları düştüğünde ise, tüketiciler ve işletmeler para harcama veya yatırım yapma eğiliminde olabilirler çünkü borçlanma maliyeti daha düşüktür.
Mevduat faizi alırken vergi kesintilerine de dikkat etmek önemlidir. Türkiye'de, elde edilen faiz gelirleri üzerinden belirli bir oranda stopaj (kaynakta kesinti) uygulanır ve bu oran mevduatın vadesine göre değişiklik gösterebilir.