1992-1998-1999-2014 Arası Sigortalılar Dikkat! 2190-4615-7082 Gün Primle Şahane Emeklilik Fırsatı

Erken emekli lik sürecine dair bilgiler çalışanların en merak ettiği konulardan birisi oluyor. Ancak, beklenen emeklilik yaşına ulaşmak için sabırsızlanırken, birçok kişi bu süreci hızlandırmak için alternatif yollar arıyor. İşte erken emekliliğin altın kuralları ve dikkat edilmesi gereken noktalar!

1. Kısmi Emeklilik: 3600 Günle Erken Emeklilik Yolu

3600 gün prim ödemiş ve en az 15 yıl sigortalılık süresine sahip olan çalışanlar için kısmi emeklilik, bir umut ışığıdır. Bu yöntem, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartını taşısa da, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanlar için cazip bir fırsat sunar.