16.4 milyon emekliye bayram piyangosu! Pakette 4 müjde var! SSK, Bağ-Kur, EYT’lilere ek ödeme listesi geldi

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Hükümet, 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan ederek, emeklilerin yaşam standartlarını artırmak için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son üç ay içerisinde gerçekleştirilen dört adımla, emeklilerin maddi refahı ve yaşam kalitesi önemli ölçüde yükseltildi.

Emekli Maaşlarına Yapılan Artışlar: SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak açıklandı, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu oran yüzde 49,25'e çıkarıldı. En düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 7500 TL'den 10000 TL'ye yükseltildi.