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16.4 milyon emekliye bayram piyangosu! Pakette 4 müjde var! SSK, Bağ-Kur, EYT'lilere ek ödeme listesi geldi

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılan zam oranı ocak ayında arttırıldı. Yapılan açıklamaya göre, emekli maaşlarına yüzde 11,68'lik ek bir zam daha eklenerek, zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye çıkarıldı, emeklilerin maddi durumları önemli ölçüde güçlendirilmiş oldu. 2024 yılında emeklilere verilecek ikramiye miktarı da belirlendi. Toplamda 6 bin TL olarak ödenecek ikramiye, emekliler için önemli bir maddi destek sağlayacak.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 15:14 Güncelleme 24 Mart 2024, 15:14
16.4 milyon emekliye bayram piyangosu! Pakette 4 müjde var! SSK, Bağ-Kur, EYT’lilere ek ödeme listesi geldi

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Hükümet, 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan ederek, emeklilerin yaşam standartlarını artırmak için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son üç ay içerisinde gerçekleştirilen dört adımla, emeklilerin maddi refahı ve yaşam kalitesi önemli ölçüde yükseltildi.

Emekli Maaşlarına Yapılan Artışlar:

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak açıklandı, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu oran yüzde 49,25'e çıkarıldı.

En düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 7500 TL'den 10000 TL'ye yükseltildi.

İkramiye Artışları ve Destekler:

Bayram ikramiyesi 2000 TL'den 3000 TL'ye çıkarıldı, böylece tüm emekliler 2024 yılında 6 bin TL ikramiye alacak.

Kamu bankalarında promosyon alt sınırı yüzde 166'nın üzerinde artışla 3000 TL'den 8000 TL'ye, üst sınırı ise 5000 TL'den 12000 TL'ye yükseltildi.

Gelecek Adımlar ve Beklentiler:

Hükümet, emeklilerin gelirlerini artırıcı ve giderlerini azaltıcı yeni adımlar üzerinde çalışıyor.

AK Parti yetkilileri, emeklilerle ilgili yapılacak düzenlemelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Emeklilere yönelik gelecek adımlar arasında kök maaşların yükseltilmesi ve çalışma hayatında geçirilen gün sayısının maaş üzerindeki etkisinin artırılması da bulunuyor.

Hükümetin emeklilere yönelik düzenlemeleri, emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Emeklilere sağlanan desteklerin artmasıyla birlikte, emeklilerin maddi refahı ve sosyal yaşam standartları önemli ölçüde iyileştiriliyor.

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