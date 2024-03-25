8 Eylül 1999 girişli olanlar dikkat | Prim günü 7 bin 200’e düşüyor! EYT’liler kapsamda mı? Kim, ne zaman emekli olacak?

■ EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK MI?

Bu konu çalışma tamamlandığında netleşecek. Eğer Bağ-Kur reformu tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve kapsama giren Bağ-Kur'lu erkek sigortalılar için prim gün şartı 9 binden 7 bin 200'e inecek.

7 bin 200 prim gününü tamamlamış olan EYT'li erkek esnaf hemen emekli olabilecek. Son 3.5 yıl avantajından yararlanmak için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçmiş olanlar da SSK'daki çalışmaları 3.5 yıldan az ise ve 7 bin 200 günü tamamlamışlarsa Bağ- Kur kapsamında emekli olabilecek.