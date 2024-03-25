12 bin TL’ye kadar varıyor | Emekliye zamlı promosyon 28 Mart’ta hesaplarda! Maaş nasıl taşınacak? İade tutarı nasıl hesaplanır?

TAAHHÜT SÜRÜYORSA

3 yıllık taahhüt süresini tamamlamamış olanların aynı bankadaki promosyonları güncellenirken önceki anlaşmadan kalan sürenin tutarı ya emekli tarafından bankaya geri verilecek ya da banka tarafından yeni ödenecek promosyondan düşülecek.

Kalan sürenin tutarını bulmak için alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Banka bu tutarı iade alarak yeni tutarı ödeyebileceği gibi, iade almayıp yeni yapacağı promosyon ödemesinden bu tutarı indirebilecek.

MAAŞ NASIL TAŞINACAK?

İsteyen emekliler maaş taşıma işlemi de yapabilecek. Farklı bankaya geçilecekse öncelikle taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek gerekiyor. Ardından da banka değişikliği yapılmalı. Bu işlem e-Devlet'ten kolayca yapılıyor. Son olarak da yeni bankaya mobil uygulamadan ya da şubeden promosyon başvurusu yapılarak işlem tamamlanıyor.

GÖZLER AYLIK DİLİMLERİNDE

Kamu bankalarında promosyon tutarları 8 bin ile 12 bin lira aralığına çıkarken, maaş dilimlerine göre yapılacak ödeme tutarlarının da bugün açıklanması bekleniyor. Kasım 2022'deki protokol döneminde maaş dilimleri 3.500 TL'nin altı, 3.500-7.500 TL arası, 7.500 TL-10.000 TL arası ve 10 bin TL'nin üstü şeklinde belirlenmişti. Bu dilimlerde de bir değişiklik yapılması mümkün.

İADE TUTARI NASIL HESAPLANIR?

Kasım 2022'de 5 bin lira ödenen, şimdi 12 bin lira alabilecek emekli, bu ay güncelleme için başvurursa kalan sürenin tutarı şöyle hesaplanacak:

● Alınan promosyon: 5.000 TL

● Taahhüt süresi: 36 ay

● Tamamlanan süre: 16 ay

● Kalan süre: 20 ay

● Kalan sürenin tutarı/ Cayma bedeli: (5.000 /36) x 20 = 2.777,78 TL Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN