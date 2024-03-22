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Araba sahibi olmak isteyenler dikkat! BDDK'dan flaş taşıt kredisi kararı! Vade sınırları değişti

Son dakika haberleri... BDDK'dan taşıt kredisi almak isteyenleri ilgilendiren bir karar geldi. Buna göre değeri 1 milyon 600 bin TL ve altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay olarak belirlendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 17:44 Güncelleme 22 Mart 2024, 17:44
Araba sahibi olmak isteyenler dikkat! BDDK’dan flaş taşıt kredisi kararı! Vade sınırları değişti

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitti.

BDDK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kurul nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırını 48 ay olarak belirledi.

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira üzerinde olup 3 milyon lira üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 ay olurken, nihai fatura değeri 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade sınırı 24 ay olarak belirlendi.

Nihai fatura değeri 4 milyon liranım üzerinde olup 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade sınırı 12 ay oldu.

Kredi Yönetmeliğinin 12'nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliği'nin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranını nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi.

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin liranın üzerinde olup, 3 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için kredi tutarının, yüzde 50'yi aşamaması nihai fatura değeri 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için kredi tutarının yüzde 30'u aşamaması kararlaştırıldı.

Kurul kararına göre ayrıca kredi tutarının nihai fatura değeri 4 milyon liranın üzerinde olup 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına karar verilirken, nihai fatura değeri 5 milyon liranın üzerinde olan taşıtlar içinse kredi tutarı yüzde sıfır olarak belirlendi.

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