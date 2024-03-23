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SGK uzmanları 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı! 7 formüle uyana tereyağından kıl çeker gibi emeklilik

Çalışma hayatında herkes için tam zamanlı istihdam ve yüksek prim günü biriktirme fırsatı mümkün olmayabiliyor. Bu durumda kısmi emeklilik, çalışanlar için önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Kısmi emeklilik fazla çalışma imkanı bulunmayan bireyler için önemli bir destek mekanizması sunuyor. Tam emekliliğe erişmek için gerekli olan yüksek prim günü biriktirme zorunluluğunu ortadan kaldırarak, daha az prim ödeyerek emeklilik imkanı sağlıyor.

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 08:53 Güncelleme 23 Mart 2024, 08:53
SGK uzmanları ’hayırlı olsun’ diyerek açıkladı! 7 formüle uyana tereyağından kıl çeker gibi emeklilik

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Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte bu konuda yeni adımların atılması da gündemde yer almaktadır. Kısmi emeklilik, belli bir prim günü sayısını dolduran sigortalılara, tam emeklilik şartlarını beklemeksizin emekli olma imkanı tanıyan bir sistemdir. Bu sistem, özellikle sigorta girişi eski tarihli olan ve yeterli çalışma süresi veya prim günü biriktiremeyen bireyler için tasarlanmıştır.

SGK uzmanları bu şartları karşılayan sigortalılar için aşağıdaki detayları duyurdu:

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

10 yıl prim ödeyen bireylerin kısmi emeklilikten faydalanabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır:

İlk olarak, sigorta giriş tarihinin 8 Eylül 1999 veya öncesinde olması gerekmektedir.
Sigortalının SSK'lı olması şartı bulunmaktadır.
Ayrıca, 3600 prim gününü (yaklaşık 10 yıl), 15 yıl sigortalılık süresini doldurmuş ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor.

Emekli aylığı, bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanır. Bu şartlar tamamlandığında, emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkabilir.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK KOŞULLARI

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik prim gün şartı 4500'e, yani yaklaşık 12.5 yıl prim ödemeye çıkmaktadır. Bu durumda, sigortalının 25 yıldan beri sigortalı olması ve kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

SİGORTA BAŞLANGICINA DİKKAT

Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar, 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü tamamladıklarında, yaş koşulunu yerine getirerek emekliliğe hak kazanabilirler. Bu süreçte, kadın çalışanların 50, erkek çalışanların ise 55 yaşında emekli aylığına hak kazandıkları görülmektedir.

YAŞ KOŞULUNUN ÖNEMİ

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 gün prim ödeme ile yaş koşulunu yerine getiren bireyler, emeklilik hakkı elde eder. Yaş şartı, bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirlenir ve kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajı sağlar.

Kısmi emeklilik, çalışma hayatında az prim günü biriktirebilenler için önemli bir fırsattır. Ancak, bu imkandan faydalanabilmek için belirlenen şartların titizlikle incelenmesi ve yerine getirilmesi gerekmektedir. Emeklilik planlaması yaparken bu koşulların dikkate alınması, emeklilik yolculuğunuzda size rehberlik edecektir.

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