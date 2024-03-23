Yaş, gün, prim hesabı komple yenilendi! 1990-2011 arası SGK girişi olanlara altın tepside erken emeklilik

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Türkiye'de erkek çalışanlar için 25 yıl, kadın çalışanlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. İşe başlama tarihine göre değişkenlik gösteren prim gün sayısı, emeklilik için bir diğer önemli kriterdir. Emeklilik yaşı ve tahmini maaş hesaplamaları, e-Devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ALTIN DEĞERİNDE 8 YOL 1. Çocuk Avantajı Kadın çalışanlar, çocuk sahibi oldukları için büyük bir avantaja sahiptir. Her çocuk için 720 gün prim eklenmek üzere, 3 çocuğa kadar toplam 2160 gün prim kazanılabilir. Bu, emeklilik yaşının ve gereken toplam prim gün sayısının düşürülmesinde büyük bir fırsat sunar.