Yaş, gün, prim hesabı komple yenilendi! 1990-2011 arası SGK girişi olanlara altın tepside erken emeklilik

3. 15 Yıl ve 3600 Gün Prim ile Kısmi Emeklilik
Bu yöntem 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödemiş kişilere, yaş şartı beklenmeden kısmi emeklilik hakkı tanır.
4. Yüzde 60 İş Gücü Kaybı
İş yapabilme gücünün en az yüzde 60'ını kaybeden çalışanlar, malulen emekli olabilirler. Bu durum, sağlık raporu ile tespit edilmelidir.
5. Vergi İndirimi
Engelli bireyler, belirli bir vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik şartlarından yararlanabilirler. Bu, engelli çalışanların emeklilik sürecini önemli ölçüde hızlandırır.
6. Yıpranma Payı
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan bireyler, yıpranma payı sayesinde daha erken emekli olabilirler. Bu, mesleki risklerin emeklilik hesaplamalarında dikkate alınmasını sağlar.
7. Anneler için Prim Avantajı
Engelli bir çocuğa sahip anneler, ek prim günleri kazanabilir ve bu sayede erken emekli olabilirler. Bu, ailelerin yükünü hafifleten önemli bir destektir.
8. Eğitim Sürecindeki Stajlar
Üniversite veya lise eğitimi sırasında yapılan stajlar, bazı durumlarda emeklilik hesaplamalarında dikkate alınabilir. Bu, genç çalışanlar için erken emeklilik yolunu açabilir.