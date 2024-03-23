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Yaş, gün, prim hesabı komple yenilendi! 1990-2011 arası SGK girişi olanlara altın tepside erken emeklilik

Emeklilik milyonlarca çalışanın ve emekli adayının en çok merak ettiği ve hesaplamalar yaptığı konulardan biri haline geldi. Emeklilik hayali kuranlar mevzuattaki en son gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilik yaşı ve gereken prim günü gibi kriterler çalışanların hayatını doğrudan etkiliyor. Özellikle erken emeklilik imkanları pek çok kişinin ilgi odağı haline geliyor. Bu rehber erken emekliliğe ulaşmanın yollarını ve gerekli şartları açıklıyor.

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 10:17 Güncelleme 23 Mart 2024, 10:17
Yaş, gün, prim hesabı komple yenilendi! 1990-2011 arası SGK girişi olanlara altın tepside erken emeklilik

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Türkiye'de erkek çalışanlar için 25 yıl, kadın çalışanlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. İşe başlama tarihine göre değişkenlik gösteren prim gün sayısı, emeklilik için bir diğer önemli kriterdir. Emeklilik yaşı ve tahmini maaş hesaplamaları, e-Devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ALTIN DEĞERİNDE 8 YOL

1. Çocuk Avantajı

Kadın çalışanlar, çocuk sahibi oldukları için büyük bir avantaja sahiptir. Her çocuk için 720 gün prim eklenmek üzere, 3 çocuğa kadar toplam 2160 gün prim kazanılabilir. Bu, emeklilik yaşının ve gereken toplam prim gün sayısının düşürülmesinde büyük bir fırsat sunar.

2. Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar askerlik sürelerini borçlanarak emeklilik yaşını düşürebilirler. Bu yöntemle, askerlik süresince geçen günler kadar prim günü kazanılır ve emekliliğe bir adım daha yaklaşılır.

3. 15 Yıl ve 3600 Gün Prim ile Kısmi Emeklilik

Bu yöntem 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödemiş kişilere, yaş şartı beklenmeden kısmi emeklilik hakkı tanır.

4. Yüzde 60 İş Gücü Kaybı

İş yapabilme gücünün en az yüzde 60'ını kaybeden çalışanlar, malulen emekli olabilirler. Bu durum, sağlık raporu ile tespit edilmelidir.

5. Vergi İndirimi

Engelli bireyler, belirli bir vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik şartlarından yararlanabilirler. Bu, engelli çalışanların emeklilik sürecini önemli ölçüde hızlandırır.

6. Yıpranma Payı

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan bireyler, yıpranma payı sayesinde daha erken emekli olabilirler. Bu, mesleki risklerin emeklilik hesaplamalarında dikkate alınmasını sağlar.

7. Anneler için Prim Avantajı

Engelli bir çocuğa sahip anneler, ek prim günleri kazanabilir ve bu sayede erken emekli olabilirler. Bu, ailelerin yükünü hafifleten önemli bir destektir.

8. Eğitim Sürecindeki Stajlar

Üniversite veya lise eğitimi sırasında yapılan stajlar, bazı durumlarda emeklilik hesaplamalarında dikkate alınabilir. Bu, genç çalışanlar için erken emeklilik yolunu açabilir.

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