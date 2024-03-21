Ziraat Bankası 255 M2 2 Katlı Ahşap Evi 420.000 TL’ye Görücüye Çıkardı: Başvuru Ekranı Açıldı

Ziraat Bankası'nın sunduğu gayrimenkuller, geniş bir yelpazede yer alıyor. Uygun fiyatlı seçenekler, her bütçeye hitap ederken, müstakil evler ve daireler de farklı yaşam tarzlarına uygun alternatifler sunuyor. Banka, ev ve arsa satışlarını daha erişilebilir kılmak amacıyla, özel finansman seçenekleri ve avantajlı kredi koşulları da dahil olmak üzere çeşitli kolaylıklar sağlıyor.

Ziraat Bankası'nın gayrimenkul satış ilanları, yatırım yapmak isteyenler için de büyük bir potansiyel taşıyor. Arsalar, özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler için cazip seçenekler arasında yer alıyor. Daireler ve müstakil evler ise hem yatırım hem de oturum amaçlı değerlendirilebiliyor.