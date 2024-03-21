BİM’de mutfak indirimi CUMA BAŞLIYOR! 22 Mart 2024 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER kataloğu FİYAT LİSTESİ! 600 gramı 139 TL’ye düştü

Paşabahçe Cam Kapaklı Yuvarlak Borcam Tencere 2100 cc 119 TL
Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servs Tabağı 179 TL
Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL
Metal Mutfak Rafı 999 TL
4 Raflı Çok Amaçlı Beyaz Dolap 1.399 TL
Isıya Dayanıklı Led Işıklı Duş Başlığı 299 TL
Katlanır Alüminyum Kamp Masası 799 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL
Şarj Edilebilir El Feneri 199 TL
Casilli Termal Tayt 105 TL
Kışlık Fitilli Tek Alt 75 TL
PP Orta Boy Valiz 689 TL
PP Büyük Boy Valiz 789 TL
Erkek Eşofman Altı 145 TL
Kadın Pijama Takımı 239 TL
Kadın Flanel Pijama Takımı 299 TL
Fenerli Kitap Bul Bakalım 169 TL
Avokado Yastık 189 TL