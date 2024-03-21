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BİM'de mutfak indirimi CUMA BAŞLIYOR! 22 Mart 2024 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER kataloğu FİYAT LİSTESİ! 600 gramı 139 TL'ye düştü

BİM mağazalarında bu hafta cuma günü raflarda yerini alacak ürünler belli oldu. 22 Mart 2024 tarihinde başlayacak olan yeni aktüel katalogda, alışveriş tutkunlarının ilgisini çekecek birçok ürün yer alacak. Özellikle teknoloji tutkunlarının dikkatini çekecek olan ürünler arasında Senna 55' Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL gibi bir televizyon modeli ön plana çıkıyor. Ayrıca, günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelen küçük ev aletleri de bu haftanın fırsat ürünleri arasında yer alıyor. BİM 22 Mart 2024 kataloğunda öne çıkan diğer ürünler arasında 7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 13.499 TL, Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL, Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL, Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL ve Kumtel Sprey Mop 1.599 TL gibi avantajlı fiyatlarla sunulacak ürünler bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 18:08 Güncelleme 21 Mart 2024, 18:08
BİM’de mutfak indirimi CUMA BAŞLIYOR! 22 Mart 2024 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER kataloğu FİYAT LİSTESİ! 600 gramı 139 TL’ye düştü

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Türkiye'nin en çok tercih edilen marketlerinden biri olan BİM, her hafta olduğu gibi yine müşterilerini heyecanlandıracak ürünleriyle dolu bir katalog ile karşımıza çıkıyor. Yarın, 22 Mart 2024'te raflardaki yerini alacak BİM aktüel kataloğu, birbirinden cazip ve kullanışlı ürünlerle dolu.

BİM AKTÜEL 22 MART 2024

7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 13.499 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 79 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 79 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 99 TL

Paşabahçe Cam Kapaklı Yuvarlak Borcam Tencere 2100 cc 119 TL

Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servs Tabağı 179 TL

Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL

Metal Mutfak Rafı 999 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Beyaz Dolap 1.399 TL

Isıya Dayanıklı Led Işıklı Duş Başlığı 299 TL

Katlanır Alüminyum Kamp Masası 799 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

Şarj Edilebilir El Feneri 199 TL

Casilli Termal Tayt 105 TL

Kışlık Fitilli Tek Alt 75 TL

PP Orta Boy Valiz 689 TL

PP Büyük Boy Valiz 789 TL

Erkek Eşofman Altı 145 TL

Kadın Pijama Takımı 239 TL

Kadın Flanel Pijama Takımı 299 TL

Fenerli Kitap Bul Bakalım 169 TL

Avokado Yastık 189 TL

Barbie Prenses Bebekler 159 TL

Oyuncak Temizlik Seti 79 TL

Pırıltılı Tırnak Süsleme Seti 249 TL

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