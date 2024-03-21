BİM’de mutfak indirimi CUMA BAŞLIYOR! 22 Mart 2024 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER kataloğu FİYAT LİSTESİ! 600 gramı 139 TL’ye düştü

Türkiye'nin en çok tercih edilen marketlerinden biri olan BİM, her hafta olduğu gibi yine müşterilerini heyecanlandıracak ürünleriyle dolu bir katalog ile karşımıza çıkıyor. Yarın, 22 Mart 2024'te raflardaki yerini alacak BİM aktüel kataloğu, birbirinden cazip ve kullanışlı ürünlerle dolu.