Yıl prim yaş şartları 7’den 70’e değişti! 1993-1997-2000-2006 girişliler dikkat 9-10-11 sene erken emeklilik çıktı

Birçok kişi, emeklilik yaşını beklemeksizin erken emeklilik imkanlarını araştırmakta ve bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu 'nun (SGK) şartlarını merak etmektedir. SGK, belirli koşulları karşılayan bireylere erken emeklilik imkanı sunmakta ve bu süreçte bazı belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.

Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.