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Miras Paylaşımı Değişti! Her Evlat Dikkat Etmeli!

Birçok ebeveyn, gelecek nesillere aktarılacak en değerli varlıkları olarak gördükleri ev ve arazilerini, çocukları arasında adaletli bir şekilde dağıtmayı tercih ediyor. Ancak bu süreç, aralarında anlaşmazlıklara ve çeşitli sorunlara neden olabiliyor. Bu tür sorunları ele almak ve çözüm yolları sunmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, miras bırakma ve varlık dağılımı süreçlerini kolaylaştıracak yeni bir düzenleme hazırladı. Bu düzenleme, miras bırakılan mülklerin paylaşımı sırasında yaşanabilecek anlaşmazlıkları minimuma indirmeyi ve taraflar arasında adil bir uzlaşı sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu sayede, aile içi uyumun korunması ve miras konularında yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 08:39 Güncelleme 25 Mart 2024, 08:39
Miras Paylaşımı Değişti! Her Evlat Dikkat Etmeli!

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Miras işlemleri artık daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Yapılan yeni düzenleme, kardeşler arasındaki miras paylaşımında anlaşmazlıkların önüne geçiyor ve herkesin kendi payını rahatlıkla almasını veya satmasını sağlıyor. Yeni düzenleme sayesinde, mirasçılar arasında uzun süreli anlaşmazlıklar yaşanmadan paylaşım gerçekleşiyor.

Konut fiyatlarındaki bu artış, orta gelirli ailelerin yeni ev almasını zorlaştırıyor. Bu durum, daha önce ev sahibi olan aileler için miras paylaşımını daha karmaşık hale getiriyor.

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Miras olarak bırakılan taşınmazların belirli paylara bölünmesi, kardeşler arasında ciddi anlaşmazlıklara sebep olabiliyor. Hisseli tapu sistemi, miras kalan taşınmazların çocuklar arasında belirli oranlarda paylaştırılmasını sağlıyor. Ancak bu sistemde birçok anlaşmazlık yaşandığı görüldü. Bu yüzden sorunları daha kolay çözebilmek için yeni bir yöntem devreye sokuldu.

Artık, hisseli tapu sahibi olan kardeşler, kendi paylarını satmak istediklerinde, diğer hissedarların ortak kararına ihtiyaç duymadan, yazılı bir anlaşma yapabilecekler. Bu yeni düzenleme, noter onayı olmadan da miras paylaşımının yapılabilmesine olanak tanıyor.

Miras yoluyla gelen mülklerin dağıtımında, hisseli tapu alımı önemli bir nokta oluşturuyor. Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri, bu süreçte önemli adımlardır. Artık, bir evin miras yoluyla devri için yazılı bir anlaşma yapmak yeterli olacak.

Hisseli tapuların satışında, hissedarların ortak bir karar alması gerekmekte. Vekalet vermek, tapuda hazır bulunma ve tapu devri işlemleri için bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu, tüm hissedarları temsil edecek bir avukata yetki verilmesini sağlıyor.

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