Miras Paylaşımı Değişti! Her Evlat Dikkat Etmeli!

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Miras işlemleri artık daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Yapılan yeni düzenleme, kardeşler arasındaki miras paylaşımında anlaşmazlıkların önüne geçiyor ve herkesin kendi payını rahatlıkla almasını veya satmasını sağlıyor. Yeni düzenleme sayesinde, mirasçılar arasında uzun süreli anlaşmazlıklar yaşanmadan paylaşım gerçekleşiyor.