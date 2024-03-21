SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Mevduat faizleri uçtu, kaçtı! 200 bin TL’ye 46.051 TL getiri var! Merkez Bankası 21 Mart faiz kararı sonrası patladı

Son zamanlarda faiz oranları yükselişe geçti. Birçok banka, çeşitli oranlarda faiz sunuyor. 200 bin TL yatıranların ne kadar kazanç elde edeceği belli oldu. Gelin, 200 bin TL ile hangi bankanın ne kadar kazandırdığına bakalım.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 05:11 Güncelleme 22 Mart 2024, 05:11
Mevduat faizleri uçtu, kaçtı! 200 bin TL’ye 46.051 TL getiri var! Merkez Bankası 21 Mart faiz kararı sonrası patladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın öncülüğünde toplandı. Merkez Bankası geçtiğimiz ay yüzde 45 olan politika faizini 500 baz puan artırıldı. Peki hangi banka ne kadar kazandırıyor? Mevduat faizi, bankalarda ya da diğer finans kuruluşlarında tutulan mevduat hesapları üzerinden kazanılan getiriyi ifade eder. Bu faiz oranları, birikimlerinizi belirli bir süre boyunca bankada tutma karşılığında elde edilen kazançtır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faizi Yüzde 50'ye Çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın öncülüğünde toplandı. Merkez Bankası geçtiğimiz ay yüzde 45 olan politika faizini 500 baz puan artırıldı.

Merkez Bankası'nın kararlarından sonra faizler daha çok konuşulmaya başlandı. 200 bin TL yatırmanın kazancı merak ediliyor. 200 bin TL'ye tam 46.051,15 TL kazanç! İşte detaylar:

ING e-Turuncu Hesap ve Diğerleri: Kazançlar Ne Durumda?

  • ING e-Turuncu Hesap
    • Faiz Oranı: %23
    • Kazanç: 22.066,17 TL
    • Toplam: 222.066,17 TL

Alternatif Bank VOV Hesap: Daha Fazla Kazanç

  • Alternatif Bank VOV Hesap
    • Faiz Oranı: %37
    • Kazanç: 35.497,76 TL
    • Toplam: 235.497,76 TL

N Kolay ve Enpara: Yüksek Oranlar

  • N Kolay Bono

    • Faiz Oranı: %48
    • Kazanç: 45.101,64 TL
    • Toplam: 245.101,64 TL

  • Enpara.com Vadeli Hesap

    • Faiz Oranı: %48
    • Kazanç: 46.051,15 TL
    • Toplam: 246.051,15 TL

Yapı Kredi ve Garanti BBVA:

  • Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı TL

    • Faiz Oranı: %45
    • Kazanç: 43.172,95 TL
    • Toplam: 243.172,95 TL

  • Garanti BBVA E-Vadeli Hesap

    • Faiz Oranı: %43
    • Kazanç: 41.254,15 TL
    • Toplam: 241.254,15 TL

Fibabanka: Kiraz Hesap İle Kazancınızı Artırın

  • Fibabanka Kiraz Hesap
    • Faiz Oranı: %41
    • Kazanç: 39.335,36 TL
    • Toplam: 239.335,36 TL

Mevduat faizi, bankalarda ya da diğer finans kuruluşlarında tutulan mevduat hesapları üzerinden kazanılan getiriyi ifade eder. Bu faiz oranları, birikimlerinizi belirli bir süre boyunca bankada tutma karşılığında elde edilen kazançtır. Genellikle, vadeli mevduat hesapları vadeli olmayan (vadesiz) hesaplara göre daha yüksek faiz oranları sunar. Mevduat faizi, tasarruf sahiplerinin para biriktirirken aynı zamanda ek gelir elde etmelerini sağlayan önemli bir finansal araçtır.

Mevduat Faizi Nasıl Hesaplanır?

Mevduat faizinin hesaplanması, bankanın sunduğu faiz oranına, mevduatın tutarına ve mevduatın bankada kalma süresine bağlıdır. Hesaplama formülü genellikle şu şekildedir:

Faiz Tutarı=(Ana Para×Faiz Oranı×Gu¨n Sayısı)/365Faiz Tutarı=(Ana Para×Faiz Oranı×Gu¨n Sayısı)/365

Burada "Ana Para", mevduata yatırılan başlangıç tutarıdır; "Faiz Oranı", bankanın mevduat için uyguladığı yıllık faiz oranıdır; ve "Gün Sayısı", paranın bankada tutulduğu gün sayısını ifade eder.

Mevduat Faizi Türleri

Mevduat faizi, hesap türüne göre değişiklik gösterebilir. İki ana mevduat hesabı türü vardır:

  • Vadeli Mevduat Hesapları: Belli bir vade sonunda faiz getirisi elde edebileceğiniz hesaplardır. Vadeli mevduat hesapları, genellikle yüksek faiz oranları sunar fakat paranızı vade bitimine kadar çekemezsiniz.
  • Vadesiz Mevduat Hesapları: Herhangi bir süre kısıtlaması olmadan paranızı çekebileceğiniz, daha düşük faiz oranlarına sahip hesaplardır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’nün ’Siyaset Mahrem Yapılanması’ deşifre oldu! 69 mahrem sorumlu! CHP ve HDPKK ile kanlı ortaklık
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi emekliler araştırmaya başladı! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası...
İHH
Balya balya skandal |CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül de işin içinde: Rüşvet suçundan hapsi istenmişti
3.7 milyon haneden elektrik güvence bedeli alınmayacak! Destek nasıl alınır?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den canlı yayında emanetçi tavşan itirafı! Fondaş Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek’le birbirine girdi: Gelin CHP Genel Başkanı ben olayım
TAKVİM Süper Lig tarihini masaya yatırdı! Çok çarpıcı bir sonuç çıktı
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu ti’ye alan reklam filmi büyük beğeni topladı: Aramızda kalsın DEM’li bir tatile çıkıyorsun
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kilis mitinginde önemli açıklamalar
Galatasaray Ekmas Başantrenörü Yakup Sekizkök Takvim’in konuğu oldu!
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber! 61 yaşında vefat etti! Ünlülerden başsağlığı mesajı: Pınar Altuğ, Nebahat Çehre, Deniz Seki...
Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok canlı yayında mal varlığı provokasyonuna noktayı koydu: İspatlamayan namerttir
DEM’den ’Kandil’ mitingi! Diyarbakır’ı ’kürdistan’ ilan edip CHP ile ’İstanbul uzlaşısı’na selam gönderdiler: Devlete ’katliamcı’ iftirası
CHP’de yeni ’Gel bakalım Muharrrem’ vakası! Engin Altay CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ’Çırağım’ diyerek kürsüye çağırdı
CHP’deki şaibede yeni görüntü! Balya balya para dolu çanta ağır geldi, sürükleyerek götürdü... Başrolde İmamoğlu’nun müdürü
SON DAKİKA