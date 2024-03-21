Mevduat faizleri uçtu, kaçtı! 200 bin TL’ye 46.051 TL getiri var! Merkez Bankası 21 Mart faiz kararı sonrası patladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın öncülüğünde toplandı. Merkez Bankası geçtiğimiz ay yüzde 45 olan politika faizini 500 baz puan artırıldı. Peki hangi banka ne kadar kazandırıyor? Mevduat faizi, bankalarda ya da diğer finans kuruluşlarında tutulan mevduat hesapları üzerinden kazanılan getiriyi ifade eder. Bu faiz oranları, birikimlerinizi belirli bir süre boyunca bankada tutma karşılığında elde edilen kazançtır.