Mevduat faizleri uçtu, kaçtı! 200 bin TL’ye 46.051 TL getiri var! Merkez Bankası 21 Mart faiz kararı sonrası patladı

Mevduat faizi, bankalarda ya da diğer finans kuruluşlarında tutulan mevduat hesapları üzerinden kazanılan getiriyi ifade eder. Bu faiz oranları, birikimlerinizi belirli bir süre boyunca bankada tutma karşılığında elde edilen kazançtır. Genellikle, vadeli mevduat hesapları vadeli olmayan (vadesiz) hesaplara göre daha yüksek faiz oranları sunar. Mevduat faizi, tasarruf sahiplerinin para biriktirirken aynı zamanda ek gelir elde etmelerini sağlayan önemli bir finansal araçtır.
Mevduat Faizi Nasıl Hesaplanır?
Mevduat faizinin hesaplanması, bankanın sunduğu faiz oranına, mevduatın tutarına ve mevduatın bankada kalma süresine bağlıdır. Hesaplama formülü genellikle şu şekildedir:
Faiz Tutarı=(Ana Para×Faiz Oranı×Gu¨n Sayısı)/365Faiz Tutarı=(Ana Para×Faiz Oranı×Gu¨n Sayısı)/365
Burada "Ana Para", mevduata yatırılan başlangıç tutarıdır; "Faiz Oranı", bankanın mevduat için uyguladığı yıllık faiz oranıdır; ve "Gün Sayısı", paranın bankada tutulduğu gün sayısını ifade eder.
Mevduat Faizi Türleri
Mevduat faizi, hesap türüne göre değişiklik gösterebilir. İki ana mevduat hesabı türü vardır:
- Vadeli Mevduat Hesapları: Belli bir vade sonunda faiz getirisi elde edebileceğiniz hesaplardır. Vadeli mevduat hesapları, genellikle yüksek faiz oranları sunar fakat paranızı vade bitimine kadar çekemezsiniz.
- Vadesiz Mevduat Hesapları: Herhangi bir süre kısıtlaması olmadan paranızı çekebileceğiniz, daha düşük faiz oranlarına sahip hesaplardır.