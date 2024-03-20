Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı | BIST 100 son durum

İŞLEM HACMİ 92.9 MİLYAR OLDU BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,9 milyar lira oldu.

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 1,63 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda gözler bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.