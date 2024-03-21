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Listedeki emeklilere 6.000 TL ikramiye sürprizi çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı dahil...

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, Ramazan Bayramı'nı daha da coşkulu bir şekilde karşılamaya hazırlanıyor. Bu heyecan verici dönemde, devletin sunduğu desteklerle birlikte bayram sevinci daha da artıyor. Emekliler, dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar, Ramazan Bayramı ikramiyelerini almak üzere 2-5 Nisan tarihleri arasında ödemelerini alırken, aynı hafta kamuda görev yapan 700 bin işçiye de ödeme yapılacak.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 07:52 Güncelleme 21 Mart 2024, 07:52
Listedeki emeklilere 6.000 TL ikramiye sürprizi çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı dahil...

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2024 yılında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Emekli ikramiyeleri, yeni yasal düzenleme ile 3 bin liraya yükseltilirken, ödeme tarihleri de merakla bekleniyordu. Peki, kime ne kadar ödeme yapılacak? Sosyal yardım alanlara ikramiye verilecek mi? İşte konu hakkında detaylar...

HİSSE HESABI
Bayram ikramiyesi dosya bazında veriliyor. Dosya başına 3 bin lira ödenecek. Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak 3 bin lira yatırılacak. Kurban Bayramı'nda yatırılacak ikramiye ile de yılda 6.000 TL ikramiye hesaplara geçmiş olacak. Dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar iş göremezlik derecesi oranında bu ödemeden yararlanacak. Aylık oranı yüzde 75 olana 2 bin 250, yüzde 50 olana bin 500, yüzde 25 olana 750 lira ödenecek. İki aylık birden alanlara da en yüksek ödeme imkanı sunan dosya üzerinden ikramiye verilecek.

MAAŞA GÖRE FARKLI
Kamu işçilerinin ikramiye tutarı ise maaşına göre değişecek. Geçen yıl yapılan toplu sözleşmeyle işçilerde en düşük ücret brüt 15 bin liraya yükseltilmiş, ilk 6 ay için yüzde 45, ikinci 6 ay için yüzde 15, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 10 zam ve enflasyon farkı karara bağlanmıştı. En düşük çıplak brüt ücret ilk 6 ayda 21 bin 750, ikinci 6 ayında 25 bin 12 liraya çıkmıştı. En düşük ücret üçüncü 6 ayda ise yüzde 32.57 (yüzde 10 zam + enflasyon farkı) artışla 33 bin 159 liraya yükseldi.

KİM, NE ALACAK?
33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre 52 günlük ikramiye brüt 57 bin 475, net 41 bin 89 lira tutuyor. Bu ücreti alan işçinin 5 Nisan'da yatırılacak 13 günlük ikramiye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira oluyor. Maaş arttıkça alınacak tutar da yükseliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ
- Emekli: 3.000 TL
- % 75 ölüm aylığı: 2.250 TL


- % 50 ölüm aylığı: 1.500 TL
- % 25 ölüm aylığı: 750 TL
- İki aylık alanlar: En yüksek ödeme imkanı veren dosya üzerinden...

İKRAMİYE İÇİN TARİHE DİKKAT

EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlara 3 bin liraya yükseltilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi yolu da açılacak. EYT'liler emeklilik tarihini izleyen dönemlerde verilen ikramiyelerden yararlanacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan'a denk geliyor. Buna göre Mart sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.

Yani bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek. Bu yıl Kurban Bayramı da 16-19 Haziran'a denk geliyor. Bu bayram ikramiyesini alabilmek için de Mayıs ayı sonuna yani 31 Mayıs'a kadar emekli olmak ya da başvurunun yapılmış olması gerekiyor. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.

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