Listedeki emeklilere 6.000 TL ikramiye sürprizi çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı dahil...

KİM, NE ALACAK? 33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre 52 günlük ikramiye brüt 57 bin 475, net 41 bin 89 lira tutuyor. Bu ücreti alan işçinin 5 Nisan'da yatırılacak 13 günlük ikramiye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira oluyor. Maaş arttıkça alınacak tutar da yükseliyor.

İKRAMİYE İÇİN TARİHE DİKKAT

EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlara 3 bin liraya yükseltilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi yolu da açılacak. EYT'liler emeklilik tarihini izleyen dönemlerde verilen ikramiyelerden yararlanacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan'a denk geliyor. Buna göre Mart sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.

Yani bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek. Bu yıl Kurban Bayramı da 16-19 Haziran'a denk geliyor. Bu bayram ikramiyesini alabilmek için de Mayıs ayı sonuna yani 31 Mayıs'a kadar emekli olmak ya da başvurunun yapılmış olması gerekiyor. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.