12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

BEKLENTİ YÜZDE 45

21 Mart Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı için Bloomberg HT anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması yönünde.

Mart ayı faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50, en düşük tahmin ise yüzde 45 seviyesine işaret etti. Ankette Mart toplantısı için iki katılımcı 500 baz puan, üç katılımcı da 250 baz puan faiz artışı öngördü.

Bu anket döneminde 17 kurum 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini paylaştı. Buna göre piyasanın Mart'ta, 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 45 seviyesi oldu. Üç katılımcı yıl sonu için yüzde 50 faiz öngördü.