SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Son dakika: EPDK'dan flaş açıklama! Bakanlıktan elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak

Son dakika haberleri... EPDK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 10:46 Güncelleme 21 Mart 2024, 10:53
Son dakika: EPDK’dan flaş açıklama! Bakanlıktan elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun bugün yaptığı toplantıdan önemli bir karar çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi; taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyecek.

Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681 TL ile 1634 TL arasında değişiyor.

Düzenleme ile söz konusu yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılmasının yanı sıra hane üyesi olmayan ya da farklı isim üzerine kayıtlı elektrik aboneliğinin ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya | ’Bay Zühtü’ oldu ’bye bye’ Zühtü... Dosyasını açtık: Her skandalın altında onun imzası var
Tekirdağ’da katliam gibi kaza! TIR ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İHH
İYİ Parti’yi karıştıran ’Ekremci’ elin deşifresi! Akşener İmamoğlu’na çok sert daldı: Ahlaksız sahtekar, gereğini yapacağım
Son dakika: MİT’ten Kandil’de nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde İran Gençlik sorumlusu Barzan Hesenzade etkisiz hale getirildi
Son dakika: AK Parti yerel seçimlere sıkı hazırlanıyor! Teşkilatlardan 14 milyon haneye ziyaret! Turuncu atkılılar her yerde
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Katil oğlu ile ABD’ye firar eden Eylem Tok hakkında yeni gelişme | ABD’de 1 yıllık ev kiralamaya çalıştılar! Ev sahibinden şoke eden cevap
Son dakika: Gözler saat 14:00’te! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde?
CHP’ye DEM’lenmek yetmedi sıra FETÖ’de! FETÖ’cü savcı Uğur Gürses cezaevinden çıkıp Ekrem İmamoğlu trollüğü yaptı
Yargı paketinde iki önemli düzenleme! Bölücülerin dokunulmazlığı ortadan kalkacak
Memura-emekliye farklı zam: Temmuz zammında hangi formüller var? Ne kadar enflasyon farkı bekleniyor?
Ekrem İmamoğlu tedirgin | CHP’nin kara para kulesini Canan Kaftancıoğlu patlatacak! Gözler Cuma gününe çevrildi: İfade verecek
Fenerbahçe’nin ligden çekilme açıklaması sonrası yıldızlardan flaş atak!
Kemal Kılıçdaroğlu para kuleleri görüntülerinden rahatsız! Canlı yayında açıkladı
SON DAKİKA