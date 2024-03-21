Son dakika: EPDK’dan flaş açıklama! Bakanlıktan elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak

Düzenleme ile söz konusu yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılmasının yanı sıra hane üyesi olmayan ya da farklı isim üzerine kayıtlı elektrik aboneliğinin ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.

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