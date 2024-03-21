Merkez Bankası Faiz Kararı Etkisi! 💸💰Dolar, Altın ve Borsa Tersine Döndü! Uzman İsim Al-Sat Sırlarını Açıkladı

"ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, beklentilerin üstünde çıkarak piyasaların moralini bozdu. Bu durum, faiz indirim beklentilerini riske attı ve altın satışlarını tetikledi. Altın Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor mu? Teknik analizlere göre, ons başına altın fiyatlarında henüz bir düşüş trendi gözlenmiyor. Ancak, eğer ons altın 2200 dolar seviyesine ulaşırsa, bu durum kısa vadede fiyatların 2105 dolar seviyelerine düşebileceğinin sinyalini verebilir.

Borsa İçin Önemli Tahmin: Küçük Bir Alım Dalgası Fiyatları Yükseltebilir ABD'de açıklanan TÜFE ve ÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde çıkması, genel olarak piyasalarda satış baskısına yol açtı. Türkiye'de de, özellikle yabancı yatırımcılar bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Ek olarak, ülkede devam eden seçim yarışı nedeniyle piyasalarda dalgalanmalar bekleniyor. Ancak, düşüşlerde işlem hacminin azalması, satıcıların daha düşük fiyatlarda satış yapmaya isteksiz olduğunu gösteriyor. Bu durum, küçük bir alım dalgası ile fiyatların hızla yükselebileceğini işaret ediyor.

Borsada Kritik Seviyeler Eğer Borsa İstanbul 8750 puan seviyesinde tutunamazsa, 8570 puan seviyelerine kadar bir gevşeme yaşanabilir. Ancak, 8770 puan seviyelerine ulaşılması durumunda, kısa vadede fiyatlar düşebilir ve satışlar artabilir. Seçim öncesinde yaşanacak dalgalanmalar nedeniyle, alım-satım işlemlerinde acele edilmemesi öneriliyor.

TCMB'den Ne Bekleniyor? Ekonomist Baydar, TCMB'nin Mart ayı TÜFE verisini bekleyeceğini ve bu sebeple bu ay bir karar vermek yerine Nisan ayında gelecek enflasyon verilerine göre bir artırım yapabileceğini öngörüyor.