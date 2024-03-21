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Merkez Bankası Faiz Kararı Etkisi! 💸💰Dolar, Altın ve Borsa Tersine Döndü! Uzman İsim Al-Sat Sırlarını Açıkladı

Bugün finans piyasalarını etkileyecek kritik bir gelişme, Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Geçtiğimiz hafta altın ve borsa piyasalarında önemli dalgalanmalar olmuştu. Altın fiyatları rekor seviyelerden geri dönerken, borsa endeksi 9 bin puanın altına gerilemişti. Bu nedenle, yatırımcılar ve piyasa analistleri, bugün açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkisini merakla bekliyorlar.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 10:00 Güncelleme 21 Mart 2024, 10:00
Merkez Bankası Faiz Kararı Etkisi! 💸💰Dolar, Altın ve Borsa Tersine Döndü! Uzman İsim Al-Sat Sırlarını Açıkladı

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Bugün, finans dünyasının gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararında. Çarşamba akşamı Federal Rezerv'in (Fed) uluslararası piyasalarda merakla beklenen faiz kararını açıklamasının ardından, perşembe günü saat 14.00 itibarıyla TCMB'nin vereceği faiz kararı merak konusu.

Geçtiğimiz Hafta Altın ve Borsa Piyasalarında Neler Oldu?

Son zamanlarda altın fiyatları, tarihin en yüksek seviyelerinden geriye düşmeye başladı. Öte yandan, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, kritik olarak kabul edilen 9 bin puanlık seviyenin altına indi. Peki, borsa ve altın piyasaları için öngörüler ne yönde? TCMB'nin faiz kararı nasıl olacak?

ANLIK ALTIN DOLAR VE EURO FİYATLARI

Uzmanlar Konuya Işık Tutuyor

Ekonomist Hikmet Baydar, konu hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Baydar'a göre, borsada küçük bir alım dalgası bile fiyatların yükselmesine sebep olabilir.

"ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, beklentilerin üstünde çıkarak piyasaların moralini bozdu. Bu durum, faiz indirim beklentilerini riske attı ve altın satışlarını tetikledi.

Altın Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor mu?

Teknik analizlere göre, ons başına altın fiyatlarında henüz bir düşüş trendi gözlenmiyor. Ancak, eğer ons altın 2200 dolar seviyesine ulaşırsa, bu durum kısa vadede fiyatların 2105 dolar seviyelerine düşebileceğinin sinyalini verebilir.

Borsa İçin Önemli Tahmin: Küçük Bir Alım Dalgası Fiyatları Yükseltebilir

ABD'de açıklanan TÜFE ve ÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde çıkması, genel olarak piyasalarda satış baskısına yol açtı. Türkiye'de de, özellikle yabancı yatırımcılar bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Ek olarak, ülkede devam eden seçim yarışı nedeniyle piyasalarda dalgalanmalar bekleniyor. Ancak, düşüşlerde işlem hacminin azalması, satıcıların daha düşük fiyatlarda satış yapmaya isteksiz olduğunu gösteriyor. Bu durum, küçük bir alım dalgası ile fiyatların hızla yükselebileceğini işaret ediyor.

Borsada Kritik Seviyeler

Eğer Borsa İstanbul 8750 puan seviyesinde tutunamazsa, 8570 puan seviyelerine kadar bir gevşeme yaşanabilir. Ancak, 8770 puan seviyelerine ulaşılması durumunda, kısa vadede fiyatlar düşebilir ve satışlar artabilir. Seçim öncesinde yaşanacak dalgalanmalar nedeniyle, alım-satım işlemlerinde acele edilmemesi öneriliyor.

TCMB'den Ne Bekleniyor?

Ekonomist Baydar, TCMB'nin Mart ayı TÜFE verisini bekleyeceğini ve bu sebeple bu ay bir karar vermek yerine Nisan ayında gelecek enflasyon verilerine göre bir artırım yapabileceğini öngörüyor.

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