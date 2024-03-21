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O Tarihe Dikkat! Kuyumcular Yeni Rakamı Açıkladı! Gram Altın Bu Fiyata Ulaşacak!

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatları adeta uçuşa geçti. Dün akşam saatlerinde gelen kararla birlikte, ons altın fiyatı, tarihindeki en yüksek değerine ulaşarak rekor kırdı. Fed, Mart ayı toplantısında faiz oranlarında bir değişiklik yapmadı. Oranlar %5,25 ile %5,5 aralığında sabit bırakıldı. Bankanın bu yılki ikinci toplantısının ardından piyasaları etkileyen bir diğer önemli gelişme ise Fed Başkanı Powel'ın "faiz indirimi" sinyali vermesi oldu.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 10:41 Güncelleme 21 Mart 2024, 10:41
O Tarihe Dikkat! Kuyumcular Yeni Rakamı Açıkladı! Gram Altın Bu Fiyata Ulaşacak!

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ABD piyasalarının Fed'in bu açıklamalarına olumlu tepki vermesiyle altın fiyatları, yükselişe geçti. Ons altın, 2.224 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı. Şu anki fiyatı ise 2.206 dolar civarında seyrediyor. Kuyumcular ne diyor peki? Gram altın için tahminler değişti mi?

Kuyumcular, altın piyasasını en iyi bilenler ve merak edilen soruları cevapladılar. Özellikle gram altın için tahminlerini paylaştı ve altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu.

Altına Güvenenler Kazandı!

Kuyumcular, altın yatırımı yapanların kazandığını söylüyor. "Altına güvenen kazanır" diyor ve bunun son zamanlarda yine kanıtlandığını belirtiyor. Altını olanların parası arttı ve bu artış devam edecek. Henüz altın almayanlar için şimdi alım zamanı. Daha önce alınsaydı, daha çok kazanılırdı ama yine de kazanç var. Altın yatırımında uzun vadeli düşünmek lazım.

Kuyumcu Tahmni!

Kuyumcular, gram altın için bir tahminde bulunuyor. Şu anda gram altının fiyatı 2.444 TL. Bu fiyat zamanla daha da artacak. Eğer FED faizleri düşürürse, gram altını elde tutmak zorlaşacak. Sonunda bu olacak. 2024'te gram altın, en çok kazandıran yatırım olacak. Yıl sonuna kadar fiyatın 3.750 TL olmasını bekliyoruz.

Altın Fiyatlarındaki Yükselişin Nedenleri

Altın fiyatlarındaki yükselişin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler arasında global ekonomik belirsizlikler, düşük faiz oranları, enflasyon beklentileri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sayılabilir. Yatırımcılar, bu tür belirsiz dönemlerde genellikle değerini koruma potansiyeline sahip varlıklara yönelirler, ve altın bu varlıkların başında gelir.

Yurt içi piyasalarda da altın fiyatları, ons altındaki bu artıştan güç alarak yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı, 2500 lira seviyesine yaklaştı. Bu yükselişle birlikte, yatırımcıların ve vatandaşların gözü kulağı altın piyasasında.

Güncel Altın Fiyatları

21 Mart 2024 tarihi itibarıyla altın fiyatları şu şekildedir:

  • Gram Altın:

    • Alış Fiyatı: 2.444 lira
    • Satış Fiyatı: 2.485,29 lira

  • Çeyrek Altın:

    • Yeni Çeyrek Alış: 4.053 lira
    • Yeni Çeyrek Satış: 4.217 lira

  • Yarım Altın:

    • Yeni Yarım Alış: 8.057 lira
    • Yeni Yarım Satış: 8.309 lira

  • Tam Altın:

    • Yeni Tam Alış: 16.447 lira
    • Yeni Tam Satış: 17.004 lira

  • Ata Altın:

    • Yeni Ata Alış: 16.984 lira
    • Yeni Ata Satış: 17.842 lira

  • Ata Beşli Altın:

    • Yeni Ata Beşli Alış: 81.854 lira
    • Yeni Ata Beşli Satış: 85.947 lira

  • Gremse Altın:

    • Yeni Gremse Alış: 40.235 lira
    • Yeni Gremse Satış: 41.748 lira

Canlı Altın Fiyatları

NOT: Burada yer alan bilgilerle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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