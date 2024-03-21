O Tarihe Dikkat! Kuyumcular Yeni Rakamı Açıkladı! Gram Altın Bu Fiyata Ulaşacak!

ABD piyasalarının Fed'in bu açıklamalarına olumlu tepki vermesiyle altın fiyatları, yükselişe geçti. Ons altın, 2.224 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı. Şu anki fiyatı ise 2.206 dolar civarında seyrediyor. Kuyumcular ne diyor peki? Gram altın için tahminler değişti mi?

Altına Güvenenler Kazandı!

Kuyumcular, altın yatırımı yapanların kazandığını söylüyor. "Altına güvenen kazanır" diyor ve bunun son zamanlarda yine kanıtlandığını belirtiyor. Altını olanların parası arttı ve bu artış devam edecek. Henüz altın almayanlar için şimdi alım zamanı. Daha önce alınsaydı, daha çok kazanılırdı ama yine de kazanç var. Altın yatırımında uzun vadeli düşünmek lazım.